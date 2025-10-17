ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と世界３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の対決に今から期待が高まっている。両選手は来年５月に東京ドームでの対戦を計画。実現すれば、世界的な注目を集めるビッグマッチとなる。

元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で、スーパーマッチについて言及。視聴者からの「井上ｖｓ中谷で、中谷は左フックを狙っていると思う」との意見に、モンスター陣営の八重樫氏は「中谷選手のパンチの軌道というのは牾宛瓩茲蠅發世い崙匹澆砲いとは思う。第三者が見てるのと（リング上で）対峙しているのとは違う見方があるんで何とも言えないんですけど、たぶん読みにくい」と指摘した。

その上で「中谷君のパンチはいろんなところから飛んできて、左フックをずっと注意していると違うことをしてくるんですよね。あの子の（ボクシング）ＩＱもだいぶ高いので。嫌なこと、嫌なことをめっちゃしてくる。ちょっとでも嫌な顔をすると、そこにつけ込んでくる。ボクサーとしては非常にＩＱが高い選手。そこはちょっと警戒したい」とビッグバンの狷脳瓩鰺彙躇侫櫂ぅ鵐箸傍鵑欧拭

具体的な対策については「それは１２月の尚弥の試合（ピカソ戦）が終ったら、また考えたい」とした。