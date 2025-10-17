Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが１６日、ユーチューブチャンネルでライブ配信し、活動継続を表明した。ミセスは来年のスケジュールも決まっており、活動継続は既定路線だったようだ。

ボーカルの大森元貴（２９）はライブ配信で「２０２５年１２月３１日をもってフェーズ２を完結します」と語った。続けて「２６年１月１日、フェーズ３が開幕します。安心してください。活動休止期間は設けません」と穏やかな笑みを浮かべて呼び掛けた。

ミセスはバンドの活動を「フェーズ」と称して区切っている。２０年７月にフェーズ１が完結したとして活動休止。２２年３月にフェーズ２の開幕を宣言して活動再開していた。

１０日に一部で活動休止を報じられていただけに、ＳＮＳ上ではファンの「よかった…」という安堵の声が殺到した。大森は「来年夏ごろに１か月の長期休暇をいただきます」とも補足した。

活動継続は既定路線だったようだ。ミセスの楽曲「アポロドロス」（２４年）は、テレビ朝日系のミラノ・コルティナ五輪（２６年２月）中継・関連番組などの応援ソングとして採用されることが今月１４日、テレ朝から発表されていた。

２６年６月１０〜１１日、Ｋアリーナ横浜でエンターテインメントショー「セレモニー」を開催することも決まっている。「セレモニー」は今年６月１８日に同所で開催されており、ミセスのほか、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ、Ｍ！ＬＫ、日向坂４６ら計９組が出演した。

２６年も圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了しそうだ。