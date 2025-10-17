※経済指標

＊フィラデルフィア連銀景況指数（10月）21:30

結果 -12.8

予想 8.0 前回 23.2



＊NAHB住宅市場指数（10月）23:00

結果 37

予想 33 前回 32



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）1：00

原油 +352.4万（4億2379万）

ガソリン -26.7万（2億1883万）

留出油 -452.9万（1億1703万）

（クッシング地区）

原油 -70.3万（2200万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊ウォラーＦＲＢ理事

・利下げは正しい判断だ。

・０．２５％ポイントの利下げを実施し、状況を観察してから判断を明確化できる

・この６週間で状況はほとんど変わっていない。

・強い成長と雇用のゼロ増加は両立しない。

・関税の不確実性とＡＩが企業の足かせとなっている。

・ベッセント財務長官との面談は順調だった。短時間で終わった。

・トランプ大統領とは話していない。今後話すかもわからない。



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・生産性の伸びが大きく改善。

・これが関税によるインフレ圧力を抑える。

・企業は値上げに躊躇している。

・企業は依然として慎重姿勢を崩していない。

・低雇用・低解雇の環境が続いている。



＊ミランＦＲＢ理事

・０．２５％ポイントの利下げでは、必要な調整速度が鈍っている。

・経済はかなり良好な状態にあるが新たなリスクも。

・金融政策は引き締め過ぎで制限的過ぎる。

・金融政策が長く制限的であればあるほど、下振れリスクは大きくなる。



＊ウンシュ・ベルギー中銀総裁

・欧州経済は回復力を見せている。

・ＥＣＢはほぼ完璧な仕事をした。

・インフレリスクはやや下方へ。

・ＥＣＢは基本的に良好な状態。



＊マン英中銀委員

・総合インフレは上昇を継続。

・インフレ期待を抑制するには引き締めが必要。

・下方リスクはあるが、インフレ持続性の証拠も。

・インフレ持続性が主要な政策課題。

・今後さらなる金融市場の混乱の可能性あり。

・貿易転換は現時点ではさほど大きくない。

・英国のコスト上昇要因は最低賃金・税金・食品価格。

・物価目標と整合的な金利水準から期待値が乖離。

・インフレ急騰を無視すべきとの見解には同意しない

・企業が価格面で利益を得るリスクがある。

・消費減が物価に影響している証拠はない。



＊植田総裁

・１０月会合に向けてもう少し情報収集に当たりたい。

・見通しの確度が上がれば、それに応じて金融引き締め調整。

・関税の影響の発現が遅れているが、今後出てくるかもしれない。

・世界経済は強靱さあるが、引き続き不確実。

・米国の経済動向は、ここまでは強靱さ見せている。

