◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）

巨人のリチャード内野手（２６）が１６日、「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」に出場し、豪快なアーチで再始動した。くふうハヤテ戦（サンマリン宮崎）に「４番・一塁」でスタメン出場すると、１打席目の初回２死三塁で左翼席へ２ラン。今季ブレイクした大砲が鍛錬の秋を過ごし、さらなる飛躍を目指す。又木鉄平投手（２６）は同戦に２番手で登板して５回３安打無失点と好投した。

宮崎の青空にリチャードがどデカい放物線を描いた。１点を追う初回２死三塁。カウント２―２から先発左腕・奥田域の投じた内角１３２キロ変化球に反応した。食い込んでくる軌道に対して両腕を畳みながら捉えて、白球を左翼席へ。フェニックスＬに合流してから１打席目でいきなりのアーチだ。「必死にやっただけでした」。今季開花した大砲が貫禄の一撃から再始動した。

成長を示すシーズンを送ってきた。ソフトバンクから５月にトレードで加入すると夏場以降にレギュラー定着。７７試合に出場し打率２割１分１厘、１１本塁打、３９打点の成績を残した。本塁打と打点はいずれもキャリアハイを大幅更新。プロ８年目でついに殻を破った。

ただ、最後には苦い経験を味わった。ＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓでは２試合連続で先発出場したが、初戦（１１日）の２回１死二、三塁の先制機で二飛に倒れるなど、２戦で６打数１安打。不完全燃焼に終わり、チームも敗退した。「悔しいし、悔しいだけで終わらず絶対に来年につなげる気持ちでいます」と心は熱く燃えている。

忸怩（じくじ）たる思いを胸に刻み、レベルアップへ動き始めている。１５日に宮崎入りし、この日からフェニックスＬに出場。「オフシーズンにしかできないこともあるので、それをやっていく」とチャレンジしていく考えだ。成績向上のためのテーマの一つとして掲げるのは左投手対策。巨人移籍後、右投手との対戦成績は１４５打数２９安打で打率２割ながら、７本塁打、２６打点をマークした。一方、対左では８７打数２０安打で打率２割３分、４本塁打、１３打点に終わった。数字以上にサウスポーに苦手意識があると言い「左投手の対応力を上げたい。得意じゃないので見方とかいろいろやりたいことがある」と模索する中で、さっそく左腕から一発を放った。

ひと振りで試合を決めることができる存在は貴重。リチャードが進化を遂げた時、リーグ奪還はぐっと近くなる。まだまだ満足しない。不動の居場所を築くべく、己を磨き上げる。（宮内 孝太）