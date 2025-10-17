女子サッカーＷＥリーグのアルビレックス新潟レディースに所属する、元なでしこジャパンのＦＷ川澄奈穂美（４０）が、赤ちゃんを抱っこする写真をアップした。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し、赤ちゃんの絵文字とともに投稿。「我が子を抱いて入場するという夢が叶いました。スクスク育ってね」とつづり、自身の背番号９のユニホームを着た赤ちゃんと撮影。えっ、我が子！？「＃季節外れのエイプリルフール ＃あーかわいい」とハッシュタグをつけて、「我が子」ではないと明かした。

フォロワーは「鮫島さんのお子様ですよね。きっと」「鮫ちゃんベビー」「鮫さんのお子さん」と早くも“特定”。元なでしこ・鮫島彩さんは自身のインスタグラムに、背番号９のユニホーム姿の子どもを抱っこして観戦する様子をアップしている。

フォロワーのなかには、川澄の“ママ”姿に驚く人も。「ママ〜ッ！」「やや！！子供がいたのね。初耳でした！」「子供いたん？」「えっ〜皆さんのコメント見てたら…そういう事なんですね！！笑笑 お母さんに見えます」「可愛いお子さん？ですね」「優しい母親の顔になってますよ。可愛い」とほっこりしていた。