10月19日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」に登場する新婚さんは、30歳違いの歳の差カップル！ 夫はMC藤井隆と同い年の53歳。妻はMC井上咲楽より2歳下の24歳だ。二人が暮らすのは、香川県丸亀市。夫は市内でバーを営んでおり、妻は専業主婦として家庭を支えている。

スタッフが訪ねてみると、寝室の布団は「くっついて寝るのでちょうどいい」らしい狭さ。就寝前には1日1個、夫が妻の「今日好きだったところ」を伝える決まり事があるそう。

30年以上も独り暮らしで、外食ばかりだった夫。妻と出会い、数十年ぶりに家でご飯を食べたという。取材日の献立は、妻の母直伝のハンバーグ！ソースは目分量すぎて足し算がすごいものの、愛情たっぷりで夫の大好物なのだそう。

とにかくラブラブな二人だが、そもそものキッカケは、妻の母と夫が友達だったこと。同い年だという妻の母と夫が知り合ったのは今から30年前、23歳のとき。妻の母が働くスナックで知り合い、お互いの店を行き来する飲み友達になる。

そして18年前、妻の母が「用事があるから預かってほしい」と託されたのが妻だった。当時夫は35歳、妻は5歳。妻いわく「遊具がある施設で遊んだ記憶だけある」。一方の夫は「大人になったら可愛い顔になるんじゃないかな」とは思いつつ、さすがに“友人の娘”でしかない。そこからどんな恋物語があったのか、スタジオで妻の母も見守るなか、新婚トークが始まった。

二人が15年ぶりに再会したのは、3年前のこと。妻が母親のスナックで働くようになり、夫が営むバーと週3回ほど行き来する関係に。妻の母も含め3人で朝まで飲み、うどんを食べて帰る仲にはなったものの、お互い恋愛感情はなかったという。

転機は再会して約9カ月後。映画「ミッション：インポッシブル」を観に行きたいという話になり、妻の母は起きられないからと、二人で行ったのがはじまりだった。

その後、焼肉屋へ行くと、ゲーム中はハイテンションだった夫がほぼ無言…。「無口なクマさんみたいでかわいい」とギャップ萌えした妻は、SNSにツーショットを載せ「世界でいちばん好き」と書き添えるなど“推し活”にいそしんだ。

ここから毎週食事へ行くようになり、妻は腕を組んできて「好き好き」と言いまくる。当初は単なる推し活だったというが、3カ月ほどが経ち、妻が友人に「どういう関係なんやろ？」と相談。すると「彼女ができたらイヤじゃない？」と問われ、「イヤだ！」と感じたことで、夫のことを好きだと意識するようになる。

しかし夫にはいくら「好き」と言っても響かない。そこで妻から「仕掛けた」というが…その当時の再現VTRを、当事者の二人が熱演！交際までの過程を初めて知った妻の母は、「笑えますね」と一蹴する。

いざ交際を決めたものの、現実に戻った夫は、覚悟を決めて挨拶に行こうと、妻の母のスナックへ。しかし報告より前に、妻が「私たち付き合った」と言い放ち、その場を去ってしまう。妻の母は驚きで固まり、「夫から言ってほしかった」と怒る羽目に…。その裏で、「楽しくなって、ノリで言っちゃった」と強すぎる妻。妻の母は、交際こそ許したが、結婚には反対していたという。

しかし交際から1年後、夫が我慢しきれずプロポーズ！「入籍するなら挨拶に行かねば」と妻に伝えたものの、「行かなくていい」と言われ、今年の1月1日、強行突破で婚姻届を提出した。「自分が父親なら絶対に許していない」と夫。妻の母に「この場を借りて謝りたい」と感謝と誓いの手紙をしたため、スタジオで読み上げる。

MC藤井隆・井上咲楽の「新婚さんいらっしゃい！」は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。

