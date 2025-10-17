

公益社団法人日本PTA全国協議会の会員数は25年3月末の661万人から計100万人以上減少した（写真：TheGhan / PIXTA）

【ひと目でわかる図】PTAの組織関係

公立小・中学校のPTAの全国組織、公益社団法人日本PTA全国協議会（以下、日P）からの退会が相次いでいる。

元幹部の背任容疑による逮捕や、ずさんな組織運営など一連の不祥事が信頼失墜の決定打となり、教育政策を議論する文部科学省の諮問機関、中央教育審議会（中教審）の委員から日P関係者が外されるなど、影響力も急速に失われつつある。

100万人以上減少「退会ドミノ」が止まらない

日Pには都道府県と政令指定市のPTA組織が加盟している。日Pを最上位に、下部組織として市区町村郡のPTA組織（以下、P連）があるが、2024年度末には千葉県、埼玉県、群馬県、静岡県、解散を機に岡山県、横浜市、相模原市、6月にはさいたま市も退会。会員数（児童生徒数、会費は子ども1人当たり年10円）は25年3月末の661万人から計100万人以上減少した。





日Pの会員離れの背景には、一連の不祥事がある。23年度に日P会長を務めていた金田淳氏が事務職員へのパワハラを理由に突然解職される騒動が起きたが、その裏では、元参与の青羽章仁被告による背任行為が行われていた。

青羽被告は、日Pが発注した工事代金を水増しし、約1200万円の損害を与えたとして24年7月、背任容疑で逮捕された（25年9月26日、さいたま地裁で懲役3年6カ月求刑、判決は10月21日）。同年12月には、内閣府から「法人運営が不適切」として公益法人認定法に基づく是正勧告を受ける事態となった。

これに対し日Pは、25年3月、改善計画を提出。内閣府の監督のもと、運営に改善が見られない場合は、勧告よりも重い「命令」や、公益認定の取り消しといった処分が下される可能性がある。

千葉県P連「閉ざされた上部組織」との決別

21年〜22年に千葉県PTA連絡協議会会長、23年顧問、24年相談役を務め、日Pと4年間関わってきた濱詰大介氏は、こう話す。

「日Pは、全国のPTAを代表して皆の意見をまとめ、それを社会に発信する役割を担うべき存在であるはずです。しかし実態はまったく異なるものでした。一番の問題は、組織運営の閉鎖性です。全国のPTA代表者が集まって話し合う『代表者会議』があるのに、そこで議論されたことが意思決定にほとんど反映されませんでした。それどころか、重要なことの多くはごく一部の幹部だけで決められていました」

こうした不信感に加え、決定的だったのが、元参与である青羽氏の不祥事が発覚した後の日Pの対応だという。

「私たちはきちんと説明責任を果たしてほしいと求めましたが、幹部からは『私たちは悪くない』という言い訳ばかりで、組織として責任を認めようとしませんでした。さらに、情報公開請求にも十分に応じませんでした。こうした姿勢を見て『これ以上、県の会員の皆さんに納得のいく説明ができない』と判断し、日Pからの退会を決めました」

上部組織からの離脱は、全国的なネットワークや交流の場を失うというデメリットを伴うが、各PTA組織が自律的に活動する力を高める契機ともなり得る。

「当会では、1年間にわたる特別委員会での議論を経て、退会へのプロセスを慎重に進めました。県内のPTA組織に対して『自分たちの課題に真摯に向き合い、主体的に意思決定を行う』ことの大切さを示すことができたのではないかと思います」

市区町村郡のP連が、都道府県P連と日Pから退会するケースも増加傾向にある。その一例が大阪府の堺市PTA協議会（加入世帯数：4万8047）だ。

同協議会では、25年6月の総会で、25年度末をもって日Pと大阪府PTA協議会（以下、大阪府P連）から退会することが承認された。同協議会会長の梅田修造氏は、「昨年秋、日P問題が大きく報道され、市内の学校のPTAから心配の声が寄せられたことが議論のきっかけとなりました」と語る。

「不祥事の際、全国のP連から説明を求める声が上がる中、当時日P幹部だった大阪府P連会長から私たちへの説明はいっさいありませんでした。そもそも大阪府P連は、日Pの情報を地域のP連に伝える役割を担うはずが、以前からその機能を果たしていません。会長連絡会でも有益な情報交換はなく、単に集まるだけという状況が続いています。年間約160万円もの会費を払い続ける意味がないと判断し、退会を決めました」

来年度からは、会費の負担が軽くなる分を、各校PTAや市内の子ども向けのイベント運営などに還元していく予定だという。梅田氏は、日Pの存在意義にも疑問を投げかける。

「中教審の委員から外れたことで国に保護者の声が届きにくくなる懸念はありますが、そもそもなぜ会費を集める必要があるのかという根本的な疑問があります。会費を取らず、参加したい人が自由に情報交換できるような形にシフトすべきだと考えます」

元日P会長の解職劇、その後の沈黙

23年、日P会長を務めていた金田淳氏は、事務職員へのパワハラを理由に突如解職された。しかし、この解職は不当なものだった。

当時、日Pの不正支出を追及し、組織の刷新を図ろうとした金田氏の動きを快く思わない勢力――かつて要職を経験し、未だに役員人事に口を出すOB、自らの不正を隠蔽したい青羽被告、権力を手に入れたい当時の幹部らの利害が一致し、パワハラのでっち上げによって、金田氏は解職に追い込まれた。

この不当な解職に対し、「事実無根のパワハラ認定により精神的苦痛を受けた」として、金田氏は日Pを相手に損害賠償請求訴訟を起こした。そして25年6月、宇都宮地裁で金田氏の主張を全面的に受け入れる形で和解が成立。日Pはホームページで、和解内容に基づき、当時のハラスメント対策委員会の手続きに落ち度があったことを公表した。これは実質的に、金田氏の解職が不適正であったことを認めるものといえる。



日Pは和解内容に基づき、当時のハラスメント対策委員会の手続きに落ち度があったことを公表（写真：日Pホームページより）

しかし金田氏は、「裁判終了後、日Pからは何の連絡もなく、もちろん謝罪もありません」と言う。

「和解成立後の日Pの代表者会において、代表者より『金田氏への謝罪は行わないのか？』との質問に対し、日P側は『今回の和解に法的な責任はないので謝罪しない』と発言したと聞きました。法的な責任はなくとも、道義的な責任はあるのではないでしょうか」

子どもたちの健全育成を目的の1つにあげる日Pは、一連の問題を受け、会員に向けこれまでの経緯や改善策を説明するべき状況にあるにもかかわらず、そのような動きも見られないようだ。金田氏は、日Pの今後についてこう話す。

「『過去のことは忘れて前を向きましょう』では、組織の本質的な部分で何の解決にもなりません。過去に責任のある人が何のおとがめもないままでは、子どもたちに示しがつかず問題はくすぶり続けます。一日も早く私と日Pとの対話を実現させ、真に私との和解を全国のP連に周知し、新しい日Pとして再出発をアピールすることが、唯一残された道だと考えます。

また、不透明な部分の多い日Pの提携団体、とくに幹部OBが代表を務める一般社団法人地域創生応援団とは手を切ることが必要と思われます。OBには敬意を払うべきものと思いますが、営利活動に手を貸すのは誤りです」

冒頭で記した通り、関東を中心に多くのP連が退会し、現状として全国を網羅していない日Pは、国への政策提言やPTA間の連携など、本来の役割を失いつつある。

「毎年持ち回りで開催されている全国大会は一部の人しか恩恵を受けられず、一会員に、その内容は届きにくい状態です。形や開催形式を改善していく必要があります。日P退会の流れは、今後全国的に広がるでしょう。日Pは一刻も早く、根深く眠る確執やくすぶっている問題を解決させ、必要とされる団体になるために、5年後、10年後を見据えた対策を行うべきです」（金田氏）

日P会長が語る「信頼回復への道」

一連の流れを受け、編集部では25年9月、日P宛に内閣府からの勧告後の内部改革、退会するP連が増加する中で組織を維持する方策、PTAの全国組織としての役割について取材依頼書を送ったところ、太田敬介会長より、メールによる回答を受け取った。以下、記載する。

――先般の会計不祥事、内閣府からの勧告を受け、どのような内部改革を行っているのでしょうか。

「24年度、諮問会議内に規程ワーキンググループを立ち上げ、 集中的に議論を重ね、事務局規程、会計規程、契約規程、内部通報に関する規程等の10以上の関連規程について改正・制定を進めて参りました。現在は、 それらの規程に則った事務フローを着実に運用しているところです。

また、それらの事務フローについて、全国各地の役員が遠隔に居住しながらも適切に関与できるよう、DX の活用を推進しています。また、事務局体制については、不在であった局長・次長について25年7月1日付で任命し、法人運営の実務面の適正性や安定化を図っております」

――退会するP連が増加中ですが、組織を維持するための方策についてご教示ください。

「ご指摘のとおり、現在、一部の地方協議会において退会の動きが広がり、会員数にも大きな影響が生じていることを、 当協議会としても真摯に受け止めております。このような状況に至った最大の要因は、過去の不正な事案により、信頼関係が損なわれたことによるものと認識しております。

だからこそ、私たちはこの危機を組織の抜本的な見直しの機会と捉え、再発防止と信頼回復に向け、前述にあるような内部改革を進めているところです。私たちは『すべての子どもたちの健やかな成長と、PTA会員の学びの場のために』というPTA本来の目的を再確認し、もう一度原点に立ち返る覚悟で活動してまいります。失われた信頼は一朝一夕には回復できませんが、一つひとつ誠実に取り組みを積み重ね、再び皆さまに『必要とされる存在』となれるよう全力を尽くしてまいります」

――PTAの全国組織としての役割とは何でしょうか。日Pとしての今後の展望について教えてください。

「日Pは、戦後発足以来、全国各地のPTAや地方協議会の声を国や教育行政に対して届け、 学校教育や子育て支援、安全対策などの各施策について、保護者の立場から社会に働きかけてきました。また、さまざまな教育課題や子どもの健全育成に関する情報について、各地のPTA会員に提供するため、全国大会・ブロック大会・各種研修会等を開催し、保護者や教職員の学びや気づきを広げる役割を担っております。

都道府県・市区町村単位のPTA協議会や各校のPTA同士がつながり、情報交換や支え合いができるよう橋渡し役として、また、ほかの教育関連団体や行政機関とも連携し、より大きなネットワークを形成することも全国組織の大切な役割だと認識しております。24年1月の能登半島地震発生の際は、全国のPTAから支援金を募り、被災地の復興を支援いたしました。これからも、支え合いのネットワークと実行力を発揮していくことは、全国組織としての大切な役割だと考えます」

これまで日Pは、PTAの全国組織として唯一の団体だった。しかし23年1月、新たに「一般社団法人 全国PTA連絡協議会」（以下、全P）が誕生した。

日Pは、日Pを頂点として都道府県P連、市区町村郡のP連とつながる階層的な組織であるが、全Pは、いわゆる「上部団体」ではなく、P連や各校のPTAとフラットにつながりPTA活動をサポートする組織だ。会費納入の必要もない。





主な事業として「時代に合ったPTAに近づくための情報共有」「インフラ導入、会費決済、ネットバンキングサービス提供などPTA運営支援」「ICT導入、活用支援」「保険、補償制度の提供」「オンラインセミナーや相談室の開催」などを掲げ、25年9月現在、18のP連、2024校のPTAが会員登録している。その数は日Pとは対照的に、年々増加傾向にある。

PTAの全国組織として大きな役割に、「全国の保護者の声を集め、国に届けること」が挙げられる。日Pの求心力の低下に拍車がかかりつつある今、全Pとしてこの課題に取り組む姿勢はあるのか。同協議会代表理事の長谷川浩章氏に聞くと、「これまでの事業に加え、今後は調査研究事業を強化していきます」という答えが返ってきた。

「市区町村や都道府県レベルのPTA連合会は、地域の実情に合わせて教育委員会と直接対話を行うなどの取り組みを行っています。しかし全国組織になると、これまで国の審議会に全国組織の役員が出席してきたこともありましたが、『全国の保護者の声がどう反映されたのかが不透明だ』という声もありました。そこで私たちは、この課題を解決するため、25年9月より調査委員会を設置し、保護者の声を国に届けるための調査研究事業を強化していきます」（長谷川氏、以下同じ）

第1回の調査テーマは、「部活動の地域展開について」。教員の働き方改革や少子化などを背景に、部活動を学校ではなく地域での活動に変えようとする動きが国主導で進みつつあるが、保護者や教職員、部活動関係者はこれをどう受け止めているのか。同協議会のプラットフォームを活用し、25年12月、インターネットによるアンケート調査を行う予定だという。

「26年2月には集計結果を公表し、文科省やスポーツ庁への提言を予定しています。今後は半年に1回程度の頻度で、学習費の補助、給食無償化、高校無償化などさまざまなテーマについて調査・提言していきたいと考えています」

このほか、人口20万人以上で政令指定都市に次ぐ規模の「中核市」のP連が運営情報を共有する「中核市PTAネットワーク」の活動サポートを行うなど、フラットなネットワークと具体的なサポート事業で、PTAの「今」に寄り添いながら着実に運営基盤を広げている。

新たなネットワークも誕生

新たな団体設立の動きもある。前述した千葉県PTA連絡協議会元会長の濱詰氏は、PTAの横のつながりを重視しながら情報交換や共有ができる場の提供、保護者の声を集めて課題解決を目指すNPO法人「PTAネットワーク日本」を25年秋に立ち上げるという。

「日Pに加盟しているかどうかにかかわらず、全国のP連や各校PTAさんからの相談に応じたり、情報交換ができる場を作りたいと思っています。コミュニティ・スクールの普及が進む今、私が目指しているのは、これまでのPTAのような『保護者と先生』の場ではなく、地域全体を巻き込み、みんなで課題を解決していく新しいPTAの形です」

相次ぐ不祥事により加入団体の退会が止まらない日P、そして旧来の組織構造とは一線を画す全Pなど新潮流の台頭。今後、PTAの全国組織が目指すべきは、組織の看板を守ることではない。会費や上下関係にしばられることなく、地域や多様な関係者と連携し、開かれたプラットフォームを築くこと、そして、保護者の声を見える形で社会に反映させていくことだ。

日Pが「失われた信頼」を回復できるか、あるいは新潮流がPTAの未来を担うか。いずれにせよ、問われているのは「誰が」「どの団体が」という主語ではなく、「いかにして子どもたちのために機能するか」。PTAの全国組織の未来は、組織の内側ではなく、その活動を必要としている保護者や学校、地域社会との関わり方の中にこそ見いだされるはずだ。

（長島 ともこ ： フリーライター＆エディター）