「想像を絶するシナリオだ」まさかの悲劇！W杯初出場目前→首位から３位転落で無情の敗退…FIFAランク93位の悪夢に海外衝撃「選手たちは動けず」「天国の門の前で崩れ落ちた」【W杯予選】
ワールドカップ初出場の夢は、目前で崩れ去った。
現地10月14日に開催された北中米ワールドカップ・アフリカ予選第10節で、C組首位のベナンは３位のナイジェリアとアウェーで対戦。勝利なら悲願の本大会出場が決定したなか、０−４の完敗を喫した。
敗れても１点差なら２位でプレーオフに回る可能性があったが、得失点差で一気に３位まで転落し、無念の敗退が決定した。
この結果、ルワンダに３−０で快勝した南アフリカが勝点３剥奪の処分（出場停止の選手を起用したレソト戦が没収試合に）を乗り越えて、本大会出場を決めた。なんとか２位に食い込んだナイジェリアはプレーオフに回ることになった。
あまりにも劇的な結末に、『VIETNAM.VN』は「南アフリカ、想像を絶するシナリオでワールドカップ出場権を獲得」と見出しを打ち、「ベナンは優位に立っていたもののナイジェリアに０−４で敗れ、ワールドカップのチケットを南アフリカに奪われた」と驚きをもって報じた。
「試合前、ベナンは歴史的なワールドカップ出場権獲得のチャンスを得ていた。しかし、０−４で敗れて失望を味わった。試合終了のホイッスルが鳴り響くと、ベナンの選手たちは全く動けなかった。歴史的な勝利にあと一歩のところまで迫っていたのに、天国の門の前で崩れ落ちたのだ」
同メディアは、「一方、南アフリカは16年ぶりのワールドカップ出場を果たし、歴史に新たな１ページを刻んだ」と続けた。
FIFAランキング93位の悲願達成は、４年後に持ち越しとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
