ＳＮＳでつながり、組織の実態が見えにくい犯罪グループが治安の重大な脅威となっている。

警察は新たな捜査体制と手法を駆使し、摘発に全力を挙げねばならない。

「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）と呼ばれる、この種の犯罪集団はメンバーが離合集散を繰り返し、中心人物の姿が見えにくいのが特徴だ。

関与が疑われる特殊詐欺の被害は１〜６月、約１万３０００件に上り、被害額の５９７億円とともに過去最悪となった。ＳＮＳで募った「闇バイト」による強盗やオンラインカジノの不正送金など多様な犯罪で資金を稼いでいる。

警察は１〜６月にトクリュウのメンバー約５０００人を摘発したが、このうち主犯や指示役は１割にとどまる。捜査が上層部に及んでいない実情を物語っている。

末端の摘発だけでは、被害はなくならない。上下関係が明確で組織性の高い暴力団犯罪を想定したような従来型の捜査では、トクリュウに対処するのは難しい。

警察は今月、壊滅に向けて新たな体制を発足させた。捜査情報を多角的に分析し、首謀者を特定する司令塔組織や全国から２００人を集めた取り締まりチームの新設などが柱となっている。

今年摘発された架空請求詐欺事件では、警視庁と愛知県警がそれぞれ別の事件で追っていた男が同一人物である可能性が浮上し、集中的に捜査した結果、全国で３００件の被害が判明した。男はトクリュウの中心人物とみられる。

情報の共有や分析が奏功したケースだと言える。都道府県警の枠を超えて連携を深める必要があることを示している。

新たな捜査手法の導入も急がなければならない。

警察は、捜査員が身分を隠して「闇バイト」に応募し、犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」をすでに導入した。架空の人物の口座を開設して、グループに使わせる「架空名義口座捜査」についても検討が進んでいる。

検察も、捜査対象者らが事件の解明に協力する見返りに、刑事処分を免除・軽減する日本版「司法取引」を特殊詐欺事件の捜査に積極活用する方針を示している。

闇バイト強盗などで摘発された指示役「ルフィ」らのグループの一部メンバーは、フィリピンを拠点とする別の犯罪組織に合流し、詐欺の手口などを伝えていた。

国境を越えて複雑、巧妙化するトクリュウの摘発には、海外当局との連携強化も欠かせない。