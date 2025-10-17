政権を担うということは、国民全体の利益を考え、現実的で責任のある政策を遂行していくことにほかならない。

与野党は連立協議を通じ、その重みを自覚する必要がある。

自民党と日本維新の会が、連立を視野に政策協議を始めた。合意すれば、２１日に召集される臨時国会で、自民の高市総裁が首相に指名される公算が大きくなる。

維新側は政策協議で、連立入りの条件として、看板政策の「副首都」構想と、社会保障制度改革の実現などを求めた。

副首都構想は、東京が被災した場合に備え、首都機能を担える都市を整備するものだ。維新の計画によると、副首都に指定された道府県に国際会議場や交通網などを整えるという。指定されると「都」を名乗ることもできる。

維新は、拠点の大阪の指定を前提としている。かつて住民投票で退けられた「大阪都構想」を復活させるとともに、大阪の振興を図る狙いがあるようだ。

だが、複数の候補地から公平に選ばなければ、国民の理解を得られそうもない。今後、実現への協議は難航が予想され、不安定な政権運営となるだろう。

また、自民と維新が仮に連立を組んでも、衆参両院とも過半数に届かない。自民は、国民民主党などに協力を求めざるを得まい。

自民の一部議員は、連立協議を急がず、石破首相が首相にとどまる「総理・総裁分離」を主張している。その場合、近く来日するトランプ米大統領との首脳会談などを石破氏が担うことになる。

相手国への礼を失しており、非常識にもほどがある。

一方、立憲民主党は、連立を目指し、維新、国民民主との３党間協議を始めた。

立民は、限定的な集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法について、「違憲部分を廃止する」と掲げている。

野田代表は、この主張を堅持しながら、実際にはこれまで「違憲状態だったことはない」とし、早急な廃止は不要だと強調した。

党内の左派勢力に配慮しつつ、維新と国民民主を引きつけようとしたのだろうが、これでは３野党一本化での政権交代は難しい。

ただ、３党協議が不調で野党にとどまることになったとしても、従来のような与党批判を続けていては、政局は混乱するだけだ。

与野党間、野党間の、連立に向けた駆け引きを、与野党ともに非現実的な主張を改める良い機会にしなければならない。