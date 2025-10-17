日本政府はマレーシア政府との間で、二酸化炭素（ＣＯ２）を回収して地中に貯留する「ＣＣＳ」の推進に向けた覚書を結ぶ方針だ。

日本で排出されたＣＯ２をマレーシアに運んで貯留する事業の実現に向け、具体的な協議を進める。

マレーシアで１７日開かれる「アジア・ゼロエミッション共同体」（ＡＺＥＣ）の閣僚会合に合わせ、武藤経済産業相とマレーシアの担当閣僚が覚書に署名する。ＣＣＳの事業化に向け、両国間で合同委員会を設置して協議を進めることや、技術協力を強化することを盛り込む方向だ。

ＣＣＳは工場や発電所から出たＣＯ２を回収し、液化して地中や海底に埋めるもので、温室効果ガス削減に向けた有効な技術と期待されている。マレーシア沖のガス田は一部が天然ガスの採掘を終えたり、採掘量が減少したりしており、枯渇後は空洞部へＣＯ２を注入できるという。

政府は２０３０年頃の事業化へ向け、先進的な技術開発に取り組む国内事業者への支援を進めている。三井物産やＥＮＥＯＳ、石油資源開発などがマレーシアで計画している事業では、年間計約１０００万トンのＣＯ２貯留を想定している。