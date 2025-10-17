◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は16日(日本時間17日)、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じた。

会見では15日（同16日）に発表されたゴールドグラブ賞のファイナリストについての質問も飛んだ。ドジャースからは、遊撃手部門でベッツ、ユーティリティ部門でロハスが候補者入りした。ベッツは右翼手として過去に6度のゴールドグラブ賞に輝いているが、今季から内野に本格転向した。

ロバーツ監督は「正直、この星で“ムーキーが遊撃でゴールドグラブの候補になる”と本気で信じていたのはムーキー本人だけだと思う。これは前例のないことだ。信じられない。去年の段階では遊撃守備に自信がなくて、チームのために右翼に回していた。それを経て“遊撃でいく”と決め、今はこの位置にいる。本当にすごいことだし、彼は間違いなく受賞に値すると思う。トロフィーをもう一つ増やすことになるだろう。ロハスも候補に入っている。彼も文句なしで受賞すべきだと思う。どのポジションでも確実に捕って、しかも華のあるプレーを見せてくれる」と話していた。

伝統的な9ポジションについては、30球団の監督と、各チームから最大6人のコーチが投票を実施。この監督・コーチのよる投票が75％の割合（自チームの選手には投票できない）で、残りの25％はアメリカ野球学会（SABR）が独自に集計している守備指標が使用される。受賞者は11月2日（日本時間3日）に発表される予定だ。