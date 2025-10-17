2500万人の来場者でにぎわった大阪・関西万博。この6か月、さまざまな来場者が思い出を作った。



会場・夢洲で聞いた。

「電力館 可能性のタマゴたち」壁面には大阪・関西万博との別れを惜しむメッセージが〈2025年10月13日〉

大阪ヘルスケアパビリオン前には「ARIGATO」のメッセージが

ドイツパビリオンから大屋根リングの来場者に向かって手を振るスタッフ〈2025年10月13日〉

毎晩（雨天・荒天のぞく）楽しませてくれたドローンショー〈2025年10月12日〉

世界は分断を深める中、165の国・地域・国際機関が1周2025メートルの大屋根リング内外で交流を深めた。

大阪市東淀川区の20代の女性2人組は、中学時代の同級生。万博開幕までは、夏フェスをはじめイベントに出掛けるのが苦手だったという。しかし、開幕直後に万博会場を訪れ、来場者がみな笑顔で満喫している姿に「元気をもらった」という。

「ミャクミャク、ありがとう！」東ゲートを抜けると現れるミャクミャク像前でポーズ 奥には“コミャク柄”のタオルをかざす女性も〈2025年10月13日〉

「ミャクミャクに癒やされて…最初は不気味なキャラクターだったけど、今やこんなに愛されて。きょうはグッズを買い占めた。“万博ロス”になってしまいそうだが、これからもっといろんなスポットに出掛けたい。何よりも前向きにしてくれた万博とミャクミャク、ありがとう」とポーズ。

ラスト・ドローンショーのサプライズ“立体ミャクミャク”〈2025年10月13日〉

大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をはじめ、万博ライセンス商品の売り上げは8月末時点で約800億円に達し、当初は閉幕日で販売を終える予定だったが、2026年3月までをめどに期間を延長するという。

福岡市の30代の女性は、7歳の長男と訪れたドイツパビリオンでオリジナルTシャツのサプライズプレゼントに感激した。「なかなか時間がなくて、奇跡的に最終日に予約が取れた。それにしても、開幕前と開幕後の評価がまったく違う。メディアが批判的だったこともあり、春先は行くのをためらってたが、開幕後にSNSで情報が広がって様子が変わった。最後に滑り込めて良かった。次は福岡で開催してほしい。何年でも待つから」と微笑んだ。

「最終日に入場できて良かった！しかもグッズのサプライズプレゼントまで…」ドイツパビリオンで〈2025年10月13日〉

海外パビリオンの“おもてなし”は閉幕日まで続いた。ドイツパビリオンでは閉館30分前から1人1人見送り、ハイタッチで再会を誓った。

さあお見送りの準備…

「ARIGATO！」一人ひとりをバンザイで送り出す

ドイツパビリオンのスタッフは別れを惜しみ、目から涙が止まらなかった。ぞして、「走りきった6か月。日本の皆さんの優しさに助けられた」と満足げに答えた。

「日本の夏はとても暑かったけど、毎日楽しかった！」ドイツパビリオンスタッフに充実感と寂しさ…涙が潤んだ〈2025年10月13日〉

「ARIGATO！」スタッフが最後まで手を振ったドイツパビリオン

真夏のチェコパビリオン。来場者とスタッフらが集い、屋上テラスでパーティーが開かれた。

会場の海側「ウォータープラザ」に面したチェコパビリオン

ドバイを拠点に活動するチェコ人アーティスト、ヴィット・コドゥセク氏によるアート展「ART OF NOW」。

日本の伝統的概念「一期一会」（一度きりの出会い）にインスピレーションを得た絵画が並んだ。

絵画は即売され、収益の一部は日本の小児医療施設に寄付される予定。

チェコパビリオンの屋上テラスに並んだ絵画作品

「ひとりでも多くの子どもたちを救うことができたら…」男性はチャリティーに参加した〈2025年8月24日〉

作品を購入した大阪市北区の50代の男性は、チェコの人々の優しい人柄に惹かれた。

そして、「万博で見た未来の医療システムや世界とのつながりは、本格的な高齢化社会を迎える私たち日本人にとって、大きな希望になった。友人の子どもも、先天性の病気を持っている。絵画を購入したのは、多くの子どもたちに夢を見てもらいたいという思いを込めて…」と話した。



