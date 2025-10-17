「同じボトムス穿きがち」な人へ！【ユニクロ】マネして買いたい！「おしゃ見えパンツ」

コーデの大部分を占めるボトムスは、何かとシンプルなものばかり選びがちだったり、合わせやすさを重視して同じものばかり穿いたりしがち……。トップスを変えても、なんとなくコーデがマンネリ見えしてしまうことも。そんな大人世代に今おすすめしたいのが、【ユニクロ】から発売されている「おしゃ見えパンツ」！ トレンドのムードと使いやすさを両立した名品は、いつものスタイルをさりげなくアップデートしてくれそう。ぜひチェックしてみて。

ベロアはトレンドカラーで取り入れて

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\1,990（税込・セール価格）

秋冬らしいベロアパンツは1本持っておくと着こなしのバリエーションが増えるのでおすすめ。トレンドカラーのブラウンを、楽ちんなイージーパンツで取り入れるのが今年の気分。ややストレートのシルエットなのできれいめにもカジュアルにも使いやすく、タックイン・アウトどちらもよく合うすっきりとしたウエストまわりが魅力。秋冬らしい重ためのニットやスウェットとの相性も抜群です。

ジーンズコーデをおしゃれにアップデート

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

話題沸騰中のカービィなジーンズで、いつものジーンズコーデをアップデート。脚の外側にかけてカーブを描くシルエットは、気になりがちな太ももまわりをカバーしながらきれいに見せてくれそうな嬉しいデザイン。お腹まわりがすっきりと見えやすいハイウエストで、コンパクトなトップスを合わせると下半身のボリュームも相まってスタイルアップが叶いそう。気取らずに穿きたいジーンズコーデこそ、シルエットにこだわって選んでみて。

定番ワイドパンツは今秋もマストハブ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

以前から話題のスラックスは、今秋もマストで取り入れたいアイテム。こちらのパンツは、フロントのタックとすっきりとしたウエストまわりとのコントラストで美しいシルエットが叶いそう。ハイウエストなのでタックインスタイルにもぴったり。きちんと感もあり1枚でサマになるデザインで、オンオフともに大活躍の予感。カラバリも豊富なので、色違いで欲しくなってしまいそう。

きれいめに穿けるリブニットパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

楽ちんなリブニットパンツは、涼しくなってきた秋のリラックスタイルにぴったり。繊細なリブとすっきりとしたウエストデザインが、ラフすぎずにきれいめな印象に。着心地も良さそうな「やわらかい肌触り」（公式サイトより）が魅力で、長時間のフライトや旅行にも使いやすそう。30代ママインフルエンサー@shocogram__さんは「全妊婦さんの味方」「私も第一子、第二子ともにお世話になってました」と絶賛。あたたかい日はシャツやTシャツと、涼しくなってきたらざっくりニットと合わせるのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様、@ach_pon様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S