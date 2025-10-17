巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１６日、来季、史上最速での通算２５０セーブ達成へ決意を語った。荷物整理のためＧ球場を訪れ、取材に対応。中日から移籍１年目の今季は守護神として君臨し、キャリアハイの４６セーブをマーク。セ・リーグ記録に並び、２年連続３度目のセーブ王に輝いた。しかしクライマックスシリーズは第１Ｓ（横浜）でＤｅＮＡに敗退。優勝するため、巨人のユニホームに袖を通した助っ人は、日本一への強い思いを口にした。

自然と笑みがこぼれた。セ・リーグ記録に並び、２年連続３度目の最多セーブに輝いた今季。巨人の絶対的守護神・マルティネスは柔和な表情でシーズンを振り返った。「１番の目標だった『優勝』はできなかったけれど、みんなできることはやったと思う」

キャリアハイの４６セーブを挙げ、２年連続で４０セーブ以上をマーク。通算２１２セーブとし、名球会の入会規定を満たす史上５人目の同２５０セーブまで残り３８とした。最速での“大台到達”は、佐々木主浩の４３５試合。現在通算３６１登板で、記録更新は射程内にある。１１日に２９歳になったばかりで、２０代での達成なら史上初だ。来季での達成へ意欲を問われると「日々できることをして、その結果の積み重ねでそこ（２５０セーブ）にたどり着くと思う。毎日その日に集中していきたい」と冷静に語った。

「優勝したい」という思いを胸に袖を通した巨人のユニホーム。シーズン中は周囲が心配するほど多い練習をこなし、ひたすら己と向き合った。来日９年目でＣＳ初登板。１回２／３を２奪三振、無失点の好投を見せたが、チームは第１ＳでＤｅＮＡに連敗し敗退した。「来年に向けて何かを大きく変えるというよりも、やることをやる。もっとアグレッシブさを出していければ優勝、日本一という目標にたどり着く」。自身がセーブを積み上げることは、チームが勝利を積み重ねることと同義。頂点を目指すためにも、記録を狙う意義がある。

今後は母国・キューバに帰り、つかの間の休息を迎える。「兄弟と一緒に過ごす時間。少しゆっくりした後に練習を始めていこうかな。２、３週間ボールは投げずに走ることに専念したい。常に体を動かし続けることが大事。日曜日は休みにしようかな」とプランを明かした。

来春はＷＢＣにキューバ代表として出場する予定。例年より調整が難しくなることが予想される。「これまでも向こう（キューバ）でプランを立ててやってきている。ＷＢＣに向けてコンディションを調整するけれど、やっぱり大事なのはシーズン。フィジカルも整えつつ、メンタル的にもシーズンを見据えてやっていきたい」。ＷＢＣより重視するのはペナントレース。万全な状態で来季を迎え、相手に絶望感を与える守護神として君臨し続ける。（加藤 翔平）