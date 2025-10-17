サッカーの２６年北中米Ｗ杯で「世界一」を狙う森保ジャパンが、ブラジル代表を破る歴史的初勝利を挙げた。１４日の国際親善試合で、前半に２点を先制されながら後半に３点を奪い返す３―２の大逆転勝ち。過去２分け１１敗だったブラジルに１４度目の対戦で初白星をもぎとった。来年６月のＷ杯本大会に向けて期待が高まる勝利を「王国撃破 森保ＪＡＰＡＮ シン化」と題し、２回にわたり緊急連載する。

＊ ＊ ＊ ＊

１４日のブラジル戦（３〇２）の後半３２分のシーン。日本が勝ち越して、さらに追加点を狙いにいった。ＭＦ田中碧（２７）＝リーズ＝がパス交換からペナルティーエリア内で倒された。ＰＫか、いや、判定は田中のハンド。微妙なプレーだったが、ブラジルボールのジャッジに、スタンドの日本サポーターから親善試合では異例ともいえる大ブーイングが鳴り響いた。

日本代表・森保一監督（５７）は１３日の前日会見で言った。「（ホームの）スタジアムに（ブラジルを応援する）黄色が多いようでは、なかなか勝てない。対戦国にリスペクトはするけど、ここは日本なんだと。勝つために（サポーターが）共闘してくださる雰囲気が出てくると、勝つ確率は高い」と真剣な表情で訴えた。

２２年６月のブラジル戦（国立、０●１）ではカナリア色のユニホームを着た日本の観客も一定数いた。ピッチに立っていたＧＫ権田修一（現神戸）は当時、「悲しかった。イタリア対ブラジルで、イタリア人はブラジルを応援しない。成長するためにも、日本が勝つために全員が日本を応援するような文化をつくりたい」と吐露していた。過去の親善試合も強豪国の来日時は同様の光景だった。

「憧れるのをやめましょう―」。大谷翔平投手（現ドジャース）が２３年ＷＢＣの決勝・米国戦前にロッカールームでチームメートを鼓舞したのは有名だ。森保監督、選手がＷ杯で世界一を目指すなら、ファン・サポーターも強豪に憧れるのではなく、一緒に倒すための「共闘」が求められる。今回は３年前と違い、ブラジル応援団の一角を除けば、スタンドはほぼ、日本の青一色に染まっていた。

見ている人の意識の変化は、２２年カタールＷ杯でドイツ、スペインの優勝経験国を破った経験も大きいだろう。森保監督は、Ｗ杯優勝には一競技団体としての力に加え、「サッカーが国中の関心事になる」、つまり文化の醸成が欠かせないと強調する。今回、スタジアムが森保ジャパンの３得点に熱狂し、手に汗握り、勝利を願った。１４日に見られた景色は指揮官が望んでいたもので、試合後に感謝を口にした。応援する側も新しいフェーズに入り、Ｗ杯では未到の８強、その先へ挑む。（岩原 正幸）＝おわり＝