女子テニスで４大大会４度の優勝を誇る元世界ランキング１位の大坂なおみ（フリー）が１６日、２８歳の誕生日を迎えた。２０２４年に産休から復帰後、国内メディアとしては異例の単独インタビューに応じた。現役引退の危機、２歳になった長女・シャイちゃんとの生活、新たなプレーの秘密など、今の気持ちを包み隠さずに明かした。１７日は木下グループ・ジャパン・オープン女子（大阪）のシングルス準々決勝で世界ランク４７位のジャクリネ・クリスティアン（２７）＝ルーマニア＝と対戦予定。（取材・構成＝吉松 忠弘）

１９９７年１０月１６日に大阪市で産声を上げた大坂が、ツアー本戦にデビューしたのは１６歳の時だった。１４年７月に行われたウエスト銀行クラシックで予選を勝ち上がり、１回戦で世界１９位を破った。４大大会本戦デビューは１８歳、１６年全豪で予選を勝ち上がった。そして、２８歳の誕生日を迎えた。

「いろんな思い出が詰まっている。ただ、すごく年を取ったと感じる。３０歳に近いし、冗談みたい。でも誕生日の瞬間に、ここ（大阪）にいることができるのは、本当にうれしい。娘のシャイも初めて大阪に来るし、自分が生まれた街を見せることができるのは、本当にエキサイティング！ できれば気持ちは若くいられたらと。お母さんだし（笑）」

１８年全米で４大大会初優勝。その後も１９年全豪、２０年全米、２１年全豪と制した。しかし、その後、会見拒否など精神的に不安定となり、２２年９月の東レ・パンパシフィック・オープンを最後に、実戦から離脱した。

「当時は、少し悪い方向に向かっていたと思う。テニスへの情熱がなくなっていた。東京（東レ）の後、もう（テニスに）戻れないとも思った。こんな状態で、プレーを続けていても意味がない。私自身にも、観客の方にも、気持ちがないプレーをしたり、見せるのは不公平だと感じていた」

それだけではない。復帰後も、自分のイメージと現実のギャップがあった。

「現実を見ていなかった。復帰したら、すぐに４大大会や大会に優勝したいと思っていた。自分への期待が高すぎて、思うようにいかないことをどうやって扱っていいのか悩んだ」

しかし、長女・シャイちゃんの誕生が全てを変えた。今年の夏のナショナルバンク・オープン（モントリオール）で準優勝、全米で４強入りで手応えもつかんだ。

「出産して、あの最高の舞台に戻るには、それ相応の努力が必要だと分かった。肉体的にも精神的にも。シャイに、その努力している姿を見せたいと思った。３歳からテニスをやってきて、テニスから離れている間に、どれだけテニスを愛していたかも分かった」

今は、母と選手の“二刀流”だ。苦労も絶えない。

「（育児との両立は）すごく難しい。シャイから離れている時は、彼女のことばかり考えて大変。それに、自分がテニスばかりしていることに罪悪感も感じる。ただ、彼女が自分の仕事（テニス）を好きでいてほしいと思うし、自分がいい母親であることも示したい。私の周りには、協力的な人ばかりで、助けてもらっている」

７月下旬から新たにコーチに就いたトマシュ・ビクトロフスキ氏も、その一人だ。元世界女王シフィオンテクらを指導した名将だ。

「まず発想がユニークで、私が考えつかないことを教えてくれる。それに今、体の状態がいいし、自信を持っている。別に強打をする必要も、バカ打ちをする必要もない。じっくりストロークをして長引いても、体は問題ない。でも、必要なときは、ちゃんと攻撃していく」

来年１月の全豪に向け、楽しみでしょうがないという。

「（今年の）夏のハードコートで結果が出たので、来年１月の全豪が楽しみでしょうがない。いつもオーストラリアではいいプレーができているので、この調子で優勝ができればと思っている」

２８歳を最高の１年にしていく。

◆大坂の産休から復帰後の歩み

▽２３年１月１１日 自身のＳＮＳで妊娠を公表。父親は交際中だったラッパーのコーデー

▽同７月２日 長女シャイちゃんを出産

▽２４年元日 ２２年９月の東レ・パンパシフィック・オープン１回戦以来、４６８日ぶりにブリスベン国際でツアー復帰。１回戦を勝利。

▽同１月８日 消滅していた世界ランキングが８３３位となり復帰

▽同１月１５日 全豪で、２２年全米以来の４大大会出場。１回戦敗退

▽２５年１月５日 ＡＳＢクラシック（ニュージーランド・オークランド）で、約２年９か月ぶりのツアー決勝進出（準優勝）

▽同５月４日 ツアー下部大会のサン・マロ・オープン（フランス）で優勝

▽同８月７日 ナショナルバンク・オープン（モントリオール）で今季２度目のツアー決勝進出（準優勝）

▽同９月４日 全米で、２１年全豪優勝以来４年半ぶりに４大大会でベスト４

▽同９月８日 世界ランキング１４位。２２年１月１７日の週以来のトップ２０入り

▽同１０月 木下グループ・ジャパン・オープン女子出場

◆大坂 なおみ（おおさか・なおみ）１９９７年１０月１６日、大阪市生まれ。２８歳。３歳の時に大阪でテニスを始め、２００１年に米国移住。１８年全米オープン決勝でＳ・ウィリアムズ（米国）を破り４大大会初優勝。その後も１９年全豪、２０年全米、２１年全豪と４大大会を制した。自己最高の世界ランキング１位はアジア女子最高位。１８０センチ。