◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ 第２戦 阪神５ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

チャンスで無心になれるのが森下の強みだ。１０回無死一塁のサヨナラ２ランは素晴らしいとしか言えない。あの場面は、ど真ん中であっても、甘い球などない。打った打者を褒めるべきだ。初球のスライダーを思い切り良く振り抜いた。器用な打者ではないというのを自覚しているのだろう。右方向に打って走者を進めようという迷いみたいなものも見えなかった。

初回は佐藤輝の適時二塁打と大山の犠飛で、８回は佐藤輝の同点打。結局、近本、中野の１、２番でチャンスメイクし、クリーンアップで全５打点をたたき出した。シーズン通りの野球だ。

藤川監督の采配にも執念を感じた。初戦で回またぎさせた石井、及川を同点の９、１０回に投入。２人ともきっちり３人で抑えた。「絶対にこの試合で王手をかけるぞ」というベンチのメッセージだった。８、９回に先頭打者に四球を与えたＤｅＮＡのリリーフ陣との大きな力の差があった。

ＤｅＮＡは１点リードの８回無死二、三塁で、牧の浅い右飛で追加点を奪えなかったのが響いた。４回には勝ち越しソロを放っており、あの場面で仕事ができれば調子は完全に上向いていたはずだ。阪神が一気にシリーズ進出を決める勢いだ。（スポーツ報知評論家・掛布 雅之）