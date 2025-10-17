◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ 第２戦 阪神５ｘ―３ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１６日・甲子園）

いつもの何倍も気持ち良かった。阪神・森下は思わずヘルメットを放り投げた。ホームベースでは仲間たちが歓喜のウォーターシャワーを見舞おうと、ヒーローを待ち構えた。「もう最高に気持ち良かったですし、今日の試合勝ちきったなという実感が湧きました」。３年目の立派な主砲が中断時間を含めて４時間超の熱戦にけりをつけた。

見せ場は同点の延長１０回だった。無死一塁、冷静に頭の中を整理した。「スライダーがああいう軌道で来ることは昨日（１５日）の対戦でイメージがついていた」。佐々木の初球。真ん中に入ってきたその変化球を完璧に捉えた。左中間スタンドに飛び込む２ランだ。人生でも「ないと思います」とサヨナラの一撃。新人から３年連続ＣＳ弾は史上初の快挙となった。

１点ビハインドの８回無死二、三塁の守りでは、右飛をつかんで本塁へノーバウンドのストライク送球。矢のような送球で、その裏の同点への流れもつくった。攻守で輝いた夜は、ルーキーイヤーから求めてきた姿。「短期決戦でより集中して、一つ一つ怠らずにできている」と胸を張った。

２年前も同じだった。同じ第２戦にサヨナラ勝ちで王手。そのまま３８年ぶりの日本一へ駆け上がった。吉兆であること以上に勢いがつく白星。無敗での王手はセ、パのプレーオフ、ＣＳを通じて過去２３度すべて日本シリーズ進出の突破率１００％だ。藤川監督は虎党の大声援に「自分たちの計り知れないパワーが働きますね」と感謝。殊勲の森下は「あした勝って決めます」と誓った。一気のスイープで頂上決戦に進む。（直川 響）