◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

体を残した柳田が左翼方向を見上げ、ゆっくり走り出した。球界のトップに君臨した“全盛期”のようなシーンに、球場の歓声は大爆発。８回１死一、二塁で投入された中継ぎの切り札・上原の１５０キロを打ち砕いた。決勝の先制３ランで日本シリーズに王手。お立ち台で「アドレナリン、マックス！」と叫んだヒーローは「えぐいっすね。アドレナリン出すぎて、バリ疲れています」と汗を拭った。

２３年１０月１４日の第１Ｓ・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来のＣＳでの本塁打は通算１０本目。ＯＢの内川に並ぶ歴代最多タイとなった。「意識していました。内川さんと話をしていたので」。第１戦で始球式に登板した先輩との会話で話題になった記録。何よりも「いい場面で出て良かった」とかみしめ、もともとトップの打点も「３６」へと更新した。

右けい骨骨挫傷でシーズンの大半を棒に振った３７歳は、今季初のお立ち台だ。「初めまして。柳田でーす」とスタート。「少しでも取り返せるように必死こいて頑張ります」と誓った。４月中旬から９月下旬までの長期離脱だったが「トレーニングだけは一生懸命やった。それで体の状態も良くなっている」と実感。緊迫感たっぷりの舞台で、しっかり存在感を示した。

レギュラーシーズン最終戦となった５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）、１２日のライブＢＰで放った本塁打もともに左翼だった。「若い頃、よう打ってた。懐かしいなって感じ」。最近の練習では、バロメーターである左方向への打球を意識して練習。「いろいろ試しながら。つかんではいないけど、だんだんいい感じに」と、さらなる爆発の気配を漂わせた。

昨年逃した日本一への挑戦権まで、あと１勝。小久保監督は「もう、一気にいきたい」と気を吐いた。チーム最年長はリハビリを振り返り「支えてくれた人のために結果を残す」と改めて感謝。主役の主役らしい輝きで、王者がまた加速した。（安藤 理）