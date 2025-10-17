オリックスの最速１６０キロ超え「剛腕コンビ」が、ドジャース・山本由伸投手から刺激を受けた。２３年まで在籍した右腕は日本時間１５日、ブルワーズを相手に日本人ポストシーズン初完投。４学年下の１６１キロ右腕・山下舜平大は先輩の躍動を目に焼き付け、同時に来季への思いを強くした。

「由伸さんとか大谷（翔平）さんは、なにか普通にひとつでも吸収できたらっていう感じで見る。ランナー二塁に出てからの追い込み方だったり、参考にならないかなっていうところ（を見ていた）」。山本は初回に初球先頭打者弾を浴びたものの、１１１球でゲームを支配。「（完投）イコール球数が少なくいっているということ。無駄な球を削れば８、９回を投げられる」と、自身も来季の「プロ初完投勝利」を見据えた。

５年目の今季は、成長過程による腰のコンディション不良で出遅れ、９月７日の日本ハム戦（京セラＤ）でようやく１軍初登板。それでも、復帰後は４試合で１勝０敗、防御率１・２５と絶好調だった。自身初のシーズン完走を目標とする来季に向け、この日は大阪・舞洲で調整。「そこ（完走）だけです。そこをやったうえで、自分がどんな結果を残すのか。投げられないのが一番、楽しくないので」と入念に体を動かした。

山下とともに舞洲で汗を流した、山本と同学年の１６０キロ右腕・山崎颯一郎も「由伸がどんな配球をしているか、こんな感じで投げているのかっていうのはすごく勉強になる」と目を輝かせた。９年目の今季は２８試合で２勝１敗４ホールド、防御率４・２８。数字だけ見れば不本意だが、９月２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では２日連続で無死満塁からの火消しに成功。「いろいろと悩む時期が多かったシーズン。でも最終的に、自分の思い描いているピッチング像にちょっと近づいた。（１１月の）高知キャンプに行くとしたらピッチングもあると思うので、それに向けてやっています」とレベルアップを誓った。