サンド伊達、高校時代の“恩人”の死去報告「学校よりも通った」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが17日までに、自身のブログを更新。高校時代からの“恩人”の訃報を伝えた。
【写真】サンド伊達、高校時代に通っていた「定進堂」
伊達は「母校、仙台商業高校のすぐ近くにある「定進堂」。手作りパンが美味しい！当時は山田カフェオレっていうコーヒー牛乳もあったり、お菓子やカップラーメンも食べられるお店。高校の3年間、学校よりも通った場所でもある。学校を休んで、定進堂だけに行った時もあったなぁ。とにかく、仙商生の聖地みたいなお店。卒業してからも、ちょくちょく行ってパンを買ったり、おばちゃんに会いに行ったり。。テレビのロケでも、幾度となくお邪魔した。去年は「鶴瓶サンド」で、鶴瓶師匠や中条あやみちゃんを連れて行ったり。。沢山沢山お世話になった、定進堂のおばちゃんが亡くなった」と伝えた。
続けて「僕が知ったのは3日前。亡くなったのは8月27日。遺言にもあったようで…大事にしたくないから、基本的には黙っていたみたいです。たまたま仙台にいる時に訃報を聞き、仙商の仲間と一緒に定進堂に行ってお線香をあげてきました。いっつもニコニコして急なロケにも対応してくれたり、店内には何枚も我々のサインを飾って大事にしてくれたおばちゃんでした。定進堂のパンを食べて育ちました。高校時代の仲間と会えば、必ず定進堂の話になるくらい。先生から、我々仙商生を守ってくれたおばちゃん。（深くは言えませんが。。）」と思いを馳せた。
その上で「定進堂のおっちゃんは、随分と前に亡くなっており、、その時も偶然パンを買いに行ったら…実は数日前に亡くなってって話を聞いて驚いたっけ。今は娘さんが引き継ぎ、お店を切り盛りしている。僕ら仙商OBは、これからもパンを買いに行きますよ。高校時代の様に、毎日行きたいくらいです。ラグビー部の練習が終わって、皆んなで定進堂に行くのが本当に楽しみでした。1時間くらいいたかなぁ、、帰ろうとすると、1番遅くまで練習している硬式野球部の連中が来る。で、また喋ってパン食べてカップラーメン食べて。。。楽しかった思い出です。おばちゃん、ありがとうございました！心よりお悔やみ申し上げます」と締めくくった。
