実力派キャスター有働由美子（56）がMCを務める「有働Times（タイムズ）」が19日に、午後8時56分〜10時半まで、90分スペシャルとしてテレビ朝日系列で放送される。

有働による深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」第7弾は“国民的女優”吉永小百合（80）をゲストに迎える。

吉永は1959年（昭34）、14歳で「朝を呼ぶ口笛」で銀幕デビューを果たし、瞬く間にスターの階段を駆け上がった。当時年間10本以上という驚異的なペースで映画に出演する一方で「若さから死に憧れたような時期も…」とスターゆえの苦悩を激白する。また、俳優人生を変えた高倉健さんとの出会い、樹木希林さんとの秘話も明かす。

デビューから60年超。今なお輝き続ける吉永にとって124本目の映画となるのが「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、31日公開）。女性初のエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんをモデルに、人生のすべてを懸けて“てっぺん”に挑み続けた女性の姿を描いた作品だ。

撮影にあたって生前の田部井さんにならい、80歳にして人生初のピアスの穴を開けたという。死と向き合いながら懸命に生きる女性を演じるなかで、自身の“死”への考えはどう変化したのか。吉永が現在の胸中を伝えるほか、誰もが気になる、美と健康の秘密についても有働が直撃する。スペシャルナレーションを吉永が慕っていた樹木希林さんの長女、内田也哉子が務める。