

ハワイ・ホノルルの鉄道第2期区間開業記念式典。列車に試乗するホノルル市のリック・ブランジャルディ市長（左）、ホノルル交通サービス局のJ・ロジャー・モートン局長（左から3人目）ら＝2025年10月15日（記者撮影）

ハワイ・ホノルルを走る鉄道路線「Skyline（スカイライン）」の第2期延伸事業が完成した。今回の延伸開業区間は第1期区間の終点、アロハスタジアム駅からミドルストリート・トランジットセンター駅までの約8.3kmだ。

2023年6月30日にホノルル市街地の西側に広がる新興住宅エリアのイーストカポレイ駅とアロハスタジアム駅の間が第1期区間として開業してから2年あまり。これまでは利用者が少なく、「誰も乗らない」と批判されてきたが、今回の延伸区間にはパールハーバー・ヒッカム統合基地、ダニエル・K・イノウエ空港（ホノルル国際空港）など需要の多そうな場所に駅が設けられ、利用者増の期待は高まる。

渋滞なし「時間に正確」をPR

「Skyline, always on time（スカイラインはつねに時間に正確です）」――。ホノルル市があるオアフ島内のテレビで流されているスカイラインのCMである。車社会のホノルルでは道路渋滞がもたらす遅延が日常茶飯事である。

大量輸送、環境配慮など鉄道のもたらすメリットにはさまざまなものがあるが、ホノルル市は時間の正確性を最大のメリットとして訴えている。逆に言えば、それがホノルル市民にとっていちばんの悩み事なのだろう。

10月16日（現地時間）の開業を控え、その前日となる15日にミドルストリート・トランジットセンター駅で開業記念式典が行われた。

ホノルル市のリック・ブランジャルディ市長は「タイム・イズ・マネー。時間に正確だから、空港に向かう人は今までのように渋滞を見越して早めに家を出る必要がない。ぎりぎりまで家にいて、もし列車に乗り遅れても、10分後には次の列車が来る」と檀上で述べた。

さらにこう続けた。「出張の帰りには今までのように疲れているのに車を運転する必要はありません。スカイラインで早く帰宅して家で楽しく過ごしてください」。



ハワイ・ホノルルの鉄道「スカイライン」第2期区間開業記念式典であいさつするホノルル市のリック・ブランジャルディ市長＝2025年10月15日（記者撮影）

第1期区間は閑古鳥だが…

第1期区間の利用者が少ないであろうことは開業前から予想されていた。アロハスタジアム駅と新興住宅街が広がるイーストカポレイ駅の間には、野原ばかりの駅もある。これから宅地開発が計画されているためだ。アロハスタジアムはイベント時には多くの観客を集めるが決して毎日ではない。大型の商業施設が隣接する駅もあるが、沿線住民が日常的に使うとすれば、それくらいしかなかった。



ホノルルの鉄道「スカイライン」の車両（記者撮影）





開業直後は、それまで鉄道に乗ったことがない地元住民を中心にそれなりの賑わいを見せたが、その後は閑古鳥が鳴く状態。開業直後にスカイラインに乗車した経験を持つホノルル市内に住む60代の女性は、「最近もアロハスタジアム駅からイーストカポレイ駅まで乗ったが、車内の乗客は数人程度で、途中駅から乗る人は誰もいなかった」と話していた。

これまでの運行区間の特性上、利用者が限られていたのはやむを得なかったといえる。それが、延伸開業により旅行者の空港への移動が便利になるだけでなく、空港や軍関係で働く人の日々の通勤需要が生まれることになる。

現在は第3期として東側のシビックセンター駅までの延伸工事を行っており、2031年に完成する予定だ。シビックセンター駅の周辺は官庁街で、1つ手前のダウンタウン駅はオフィス街。ほかにハワイ大学ホノルルコミュニティカレッジの最寄り駅となる駅もできる。第3期が完成すれば、通勤・通学での利用が格段に増える。



第2期区間はダニエル・K・イノウエ空港（ホノルル国際空港）を通る＝2025年10月16日（記者撮影）

その後は世界最大の屋外ショッピングモールとして知られるアラモアナセンターへの延伸計画もあるが、資金難から中断となっている。着工・完成などのスケジュールについて、スカイラインを運営するホノルル高速鉄道公社のロリ・カヒキナCEOは、「シビックセンター駅まで開業した後の計画である」というコメントにとどめ、明言していない。



ミドルストリートトランジットステーションの駅にある路線図。右側に第3期の延伸予定区間が描かれている＝2025年10月16日（記者撮影）

空港からワイキキへは便利になる？

空港から観光の中心地であるワイキキへの移動手段としては、民間のシャトルバス、タクシー、レンタカー、ライドシェア、そして路線バスがある。路線バスは安価だが停車駅が多く1時間以上かかるという難点がある。空港アクセス鉄道や空港リムジンバスなどがある世界の主要都市と比べると、ホノルルの空港アクセスは見劣りする。



第2期区間開業前日の関係者向け試乗会の車内＝2025年10月15日（記者撮影）

そこで観光客にとって気になるのは、スカイラインの延伸開業によってワイキキの往復が便利になるかどうかだろう。

残念ながら、答えはノーだ。ミドルストリート・トランジットステーションから路線バスに乗り継いでワイキキに行くこともできるが、これでは空港から路線バスに乗るのと変わらず、スカイラインに乗る意味がない。

ただ、旅行者には朗報がある。16日にスカイラインの延伸開業と同時に、ワイキキと空港を短時間で結ぶ「Wライン」という路線バスが開業したのだ。

停留所の数が従来の路線バスよりも格段に少なく、所要時間は40分に短縮された。ワイキキエクスプレスとでもいうべき存在だ。ホノルル交通サービス局のJ・ロジャー・モートン局長は「ホノルルの公共交通をワールドクラスの水準に引き上げたい」と意気込む。



第2期区間の終点、ミドルストリートトランジットステーションのホームに停車する列車＝2025年10月15日（記者撮影）

「アラモアナセンター」延伸に期待

とはいうものの、いちばん望ましいのは空港とワイキキを結ぶ鉄道が実現することだ。だがワイキキへの延伸は計画すらない。シビックセンター駅とワイキキの間をシャトルバスで結ぶというアイデアもあるようだが、せっかくならアラモアナセンターまで延伸したいところだ。



第2期区間開業前日の関係者向け試乗会の様子＝2025年10月15日（記者撮影）

ワイキキとは目と鼻の先にあり、路線バスだけでなく “トロリー”と呼ばれるワイキキの主要スポットを巡回する観光バスもアラモアナセンターに乗り入れているので、空港に到着した後、アラモアナセンターで買い物や食事をしてからホテルにチェックインする、帰りはアラモアナセンターで買い物をしてから空港へ向かうといったことが可能になる。

アラモアナセンターへの延伸は日本人だけでなく、本土に住むアメリカをはじめ、世界中の観光客が望んでいるはずだ。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）