インフルエンザの流行が早くも始まりました。



札幌では学級閉鎖も広がっていて、専門家は基本的な感染対策の徹底を呼び掛けています。



（岡田純一院長）「はい失礼しますよ、ちょっと赤いな」



札幌市内のクリニックです。



体調不良を訴える患者の診察に追われていました。



（受診した小学生）「きのうの夜とかから熱が出てとかです。早く治して遊びとかバスケとかしたいです」



１０月に入ってから、のどの痛みや高熱を訴えて受診する子どもが増えているといいます。





その理由はー（岡田純一院長）「ことしは例年よりも早く、１か月くらい早くインフルエンザの流行が始まっている感じがします。幼稚園・保育園それから小中学校・高校生、こういった集団の中で流行が始まっている印象があります」

早くも流行り始めたインフルエンザ。



札幌市教育委員会によりますと、１６日時点で市内１０の小中学校で１３クラスが学級閉鎖となっています。



札幌市内では９月２９日から１０月５日までで、１医療機関あたりの患者報告数が１.００を超えて「流行」入りしました。



（岡田純一院長）「急に寒暖差が出てきたこと、それから国内外・地域を超えた人々の移動が活発になっている。ことしは真夏にもちらほらインフルエンザ陽性者がおりましたので、おそらく国外からの流入といったところも考えられるのではないかな」



大阪万博などの大型イベントで人の移動が増え、感染拡大のペースに影響を与えた可能性も。



保健所の担当者は１２月上旬ごろにピークを迎えると指摘します。



（札幌市保健所 前木孝洋担当部長）「だいたい札幌市では流行入りしてだいたい１か月前後で注意報。その注意報が出てその１、２週間後に警報。今後もインフルエンザが現在よりもさらに流行していくという可能性があるので注意が必要です」



これからますます猛威を振るう可能性があるインフルエンザ。



うがいや手洗いといった基本的な感染対策を改めて徹底する必要がありそうです。