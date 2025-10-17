お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が16日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。女優・本田望結（21）の好きなタイプに注意喚起した。

今回は同番組の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!」のスピンオフ企画「カーナビの声は誰?」を放送。その移動中の車内で「結婚」の話題となり、話題を振られた本田は結婚の憧れについて「あります」と伝えた。

「好きなタイプ」について聞かれると「ちょっと怖い系の人が、たまに優しくしてくれたりすると、キュンってきますね」と、ツンデレに弱いと明かした。これに岡村は「でも、そんなん分かった上でやりよるやつがおるからな。把握した上で」と注意喚起した。

また、本田から「こういう男はやめときやって、ちょっと教えてほしいです」と求められると、岡村は隣に座っていたAぇ! group・末澤誠也とチラっと見た後に「ゴールド系のアクセサリーやら、ゴールド系の時計とかつけてっていうのは…あんま良くないんちゃうかな」と助言。すると、末澤が「それ僕じゃないですか!それ。僕のこと言うてますやん」と即座にツッコミを入れて笑いを誘った。