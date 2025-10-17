◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は16日(日本時間17日)、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じた。

敵地で2連勝スタートとなった。第1戦ではスネルが8回1失点、第2戦では山本由伸が完投勝利を挙げ、使った投手は4人。逆にブルワーズはのべ12人の投手が登板した。ロバーツ監督は「情報としてはしっかり蓄積できている。こっちは相手に“緊迫感を持ってプレーせざるを得ない状況”を作れていると思う。彼らは勝負どころの投手を何度も使わざるを得ない。こっちはそこにプレッシャーをかけ続けて、マーフ（マーフィー監督）に難しい選択を迫ることが大事だ」とした。

先発投手の交代の基本的な考えを問われると「基本的には引っ張る方だと思う。これまでもそうしてきた。ただ、もちろん試合展開次第だ。投手の内容、球数、相手打者がどう対応しているか。全部見ながら判断する。私は“読んで反応するタイプ”だが、投手がそれに値する内容を見せていれば、迷わず長いイニングを任せるつもりだ」と話していた。

第3戦はグラスノー、第4戦は大谷が先発する。