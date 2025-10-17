NY株式16日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　45963.23（-290.08　-0.63%）
ナスダック　　　22533.59（-136.49　-0.60%）
CME日経平均先物　48120（大証終比：-310　-0.65%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9436.09（+11.34　+0.12%）
独DAX　 24272.19（+90.82　+0.38%）
仏CAC40　 8188.59（+111.59　+1.38%）

米国債利回り
2年債　 　3.426（-0.071）
10年債　 　3.976（-0.052）
30年債　 　4.584（-0.041）
期待インフレ率　 　2.278（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.570（-0.001）
英　国　　4.501（-0.042）
カナダ　　3.082（-0.041）
豪　州　　4.152（-0.064）
日　本　　1.653（+0.006）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.59（-0.68　-1.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4306.90（+105.30　+2.51%）

ビットコイン（ドル）
108459.75（-2717.30　-2.44%）
（円建・参考値）
1631万2346円（-408682　-2.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ