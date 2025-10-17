ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２９０ドル安 シカゴ日経平均先物は４万８１２０円
NY株式16日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 45963.23（-290.08 -0.63%）
ナスダック 22533.59（-136.49 -0.60%）
CME日経平均先物 48120（大証終比：-310 -0.65%）
欧州株式16日終値
英FT100 9436.09（+11.34 +0.12%）
独DAX 24272.19（+90.82 +0.38%）
仏CAC40 8188.59（+111.59 +1.38%）
米国債利回り
2年債 3.426（-0.071）
10年債 3.976（-0.052）
30年債 4.584（-0.041）
期待インフレ率 2.278（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.570（-0.001）
英 国 4.501（-0.042）
カナダ 3.082（-0.041）
豪 州 4.152（-0.064）
日 本 1.653（+0.006）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.59（-0.68 -1.17%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4306.90（+105.30 +2.51%）
ビットコイン（ドル）
108459.75（-2717.30 -2.44%）
（円建・参考値）
1631万2346円（-408682 -2.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
