ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」は16日、予選3日目が行われた。きょう4日の予選最終日、注目レースは12Rだ。

片岡の行き足は申し分ない。若干甘さがあったターン回りも安定してきた。1マークを先に回れば逃げ態勢を築ける。カド戦の佐藤を対抗視。捲るほどの伸びはないが、操縦性の良さを生かして自在に運ぶ。飛田は先に攻めるのみ。大外から最内を鋭く差す岡崎の連下浮上も十分ある。

＜1＞片岡雅裕 スリット近辺がいい。回ってからも進んでいたし、乗りにくさもなかった。スタートもある程度は行けています。

＜2＞永田秀二 3日目は回っていなかった。ストレスを感じましたね。スタートも展示から届かなかった。微調整だけしていく。

＜3＞飛田江己 後半はターンが重かった。伸びは下がらないけど、出ていくこともない。バランスが取れて普通です。ペラをやる。

＜4＞佐藤隆太郎 操縦性は凄くいい。足は普通くらい。不満はないが上の人には分が悪い。外枠が来るのでもう少し特長を出したい。

＜5＞北川太一 レース足は◎印。回ってからの押し、つながりはかなりいい。ただ、江戸川の経験値が足りていなくてミスが多い。

＜6＞岡崎恭裕 前半からはそのまま行ったので変わらない。回り足やレース足は良かったと思います。