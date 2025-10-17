豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」が、16日に開幕した。きょう17日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。

チャンスを逃さない仕掛けで初日特選を制した志田が、地元勢を連れて豪快スパート。笠松の援護を受けて連勝ゴールを目指す。中部スジ＜9＞＝＜1＞本線。蕗沢が先手を奪えば古川のさばきごろに。両派で激しくやり合えば、初戦を11秒2で捲った徳永の出番となる。

＜1＞笠松信幸 橋本（優己）君はいいピッチだったけど、富永（益生）さんもいたし外が見えたのできつめに踏んだ。前回から落車する前の感じに戻ってきている。志田君へ。

＜2＞佐方良行 徳永君の番手へ。

＜3＞古川宗行 勝負権がなくなると思って、矢野（昌彦）さんには申し訳ないけど切り替えさせてもらった。脚の感じは悪くない。蕗沢君へ。初連係です。

＜4＞蕗沢鴻太郎 自力で。

＜5＞徳永哲人 脚を使わずの6番手だったし余裕はあった。やっと良くなってきた感じ。自分で。

＜6＞鈴木伸之 車間を切って対応したけど、内藤（久文）君を残したいという気持ちが先走って焦ってしまった。中部ラインの3番手。

＜7＞望月永悟 関東へ。

＜8＞棚橋勉 単騎で。

＜9＞志田龍星 展開が向いた。前回の富山から感じは良かったし、引き続きいいと思う。自力で。