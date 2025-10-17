飯塚オートの普通開催は最終日。優勝戦は良走路での争いが濃厚だ。10線5枠の岩見貴史（41＝飯塚）に託す。持ち前のS力とスピードでVを決める。

マシンのポテンシャルを引き出した岩見。準決の湿走路を攻略した。晴れの練習の感じも初日より上積みがありそう。S攻勢からさばくとみる。相手筆頭は篠原。エンジンは近況安定。テクニックは抜群で逆転は十分。久門もハネ解消なら怖い存在だ。

＜1＞井村淳一 Sが良かったのと、抜かれてからコースを変えて良くなりました。晴れはもう少し欲しい感じ。足周りは安定。微調整とタイヤは換えます。

＜2＞藤川竜 最後は外に出たけどタイヤが良くてカカってくれた。変化を求めてヘッド周りを扱う。

＜3＞川口裕司 タイヤだけ換えました。試走は重さがあったけど、レースは行ってる感じがありました。タイヤも良かった。ヘッド周りを点検。タイヤを慎重に選びます。

＜4＞久門徹 エンジンはいい感じ。ただ、まだハネがあるのでフォーク本体を換えて乗ってみます。エンジンは微調整くらい。タイヤも探します。

＜5＞岩見貴史 S切れましたね。レースも久しぶりにハネがないし乗りやすかった。セッティングやって晴れの感じも良かったです。鈍さもなかった。このまま乗ってみてタイヤを確認します。

＜6＞栗原佳祐 滑る感じもなく走りやすかったです。タイヤも悪くなかった。足周りが良くなってるのでエンジンに集中できます。雨セットから戻すかそのまま乗ってみるか考えます。

＜7＞篠原睦 もう少し手前が欲しい感じ。朝乗ってみてキャブ調整は考えます。フロントが軽いのでタイヤも確認します。