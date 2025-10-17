別府競輪のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が16日、開幕した。きょう17日の2日目は1〜3Rでガールズの予選第2走、7〜12Rで男子二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。

唯一3車ラインの九州トリオが大本線。伊藤の攻めに乗って地元の阿部が鋭く抜け出す。伊藤をきっちりと2着に残す＜9＞＜1＞が中心。存在感を示した長谷部への＜9＞＜2＞と、阿部から牧へのズブズブで地元ワンツー＜9＞＜5＞も押さえておきたい。茨城勢も穴で警戒が必要。

＜1＞伊藤颯馬 コースさえ間違わなければ3着争いができていたかもしれない。脚は全く問題ないです。自力。

＜2＞長谷部龍一 一本棒になってしまったので、腹をくくって仕掛けることができた。自力、自在。

＜3＞菅原裕太 加賀山さんへ。

＜4＞早坂秀悟 ダメですね。（悪い時の）ハヤサカシュウゴを出してしまった。前で頑張ります。

＜5＞牧剛央 脚の調子は悪くない。九州3番手。

＜6＞加賀山淳 自力で頑張ります。

＜7＞関貴之 早坂君へ。

＜8＞佐藤成人 仲野君のスピードが良かったし、ラッキーでした。離れなかったし徐々に良くなっている。長谷部君へ。

＜9＞阿部将大 ここ最近の中では一番良かった。大西（貴晃）さんには申し訳ない。体調にだけは気を付けたい。伊藤君へ。