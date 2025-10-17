スポニチ

写真拡大

　別府競輪のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が16日、開幕した。きょう17日の2日目は1〜3Rでガールズの予選第2走、7〜12Rで男子二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。

　唯一3車ラインの九州トリオが大本線。伊藤の攻めに乗って地元の阿部が鋭く抜け出す。伊藤をきっちりと2着に残す＜9＞＜1＞が中心。存在感を示した長谷部への＜9＞＜2＞と、阿部から牧へのズブズブで地元ワンツー＜9＞＜5＞も押さえておきたい。茨城勢も穴で警戒が必要。

　＜1＞伊藤颯馬　コースさえ間違わなければ3着争いができていたかもしれない。脚は全く問題ないです。自力。

　＜2＞長谷部龍一　一本棒になってしまったので、腹をくくって仕掛けることができた。自力、自在。

　＜3＞菅原裕太　加賀山さんへ。

　＜4＞早坂秀悟　ダメですね。（悪い時の）ハヤサカシュウゴを出してしまった。前で頑張ります。

　＜5＞牧剛央　脚の調子は悪くない。九州3番手。

　＜6＞加賀山淳　自力で頑張ります。

　＜7＞関貴之　早坂君へ。

　＜8＞佐藤成人　仲野君のスピードが良かったし、ラッキーでした。離れなかったし徐々に良くなっている。長谷部君へ。

　＜9＞阿部将大　ここ最近の中では一番良かった。大西（貴晃）さんには申し訳ない。体調にだけは気を付けたい。伊藤君へ。