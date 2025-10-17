優勝決定シリーズで好投

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、14日（日本時間15日）に敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点で完投し、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の完投勝利は、球団21年ぶりの快挙。この活躍にかつて山本を疑問視した元MLB選手による2023年12月の投稿が、またしても掘り返されている。

山本は初回に先頭打者弾を浴びるも、その後は圧巻のピッチングだった。抜群の制球力とスプリットを軸に凡打の山。9回111球で被安打はわずか3。7奪三振1失点でチーム21年ぶりとなるPS完投勝利を飾った。

この活躍で再脚光を浴びたのが、アスレチックス、アストロズなどでプレーしたジョシュ・レディック氏の2023年12月の投稿だ。同氏は自身のXに「MLBで投げたことないやつにどうして3億2500万ドル（＝約463億2500万円、当時レート）も与えられるんだ」と記し、山本の実力に疑問を呈した。

今回の試合後には、ある現地ファンがこの投稿を引用して「これがMLBで一度も投球していない選手に3億2500万ドルを支払う理由よ」と自身のXに投稿。すると、現地のファンからは同意の声が相次いだ。

「3億2500万ドルはもはや割引だった。ドジャースはオオタニ獲得でさらに大きな割引を得ている」

「だからこそ、大スターに金を払うんだ。ドジャースはまさにやるべきやり方でやっている」

「誰でもできる。他のオーナーはケチで愚かだ」

「お金で勝利は手に入るんだ」

「質の高い投資のようだ」

「ヨシが素晴らしい先発登板をするたびに、彼が引きずり回されるのが気に入っている」

「間違いなくそうだ」

山本が好投する度に、何度も持ち出されるレディック氏の投稿。注目されるポストシーズンで見せた自身メジャー初の完投劇に、ファンも興奮気味に反応していた。



（THE ANSWER編集部）