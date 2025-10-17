◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は16日(日本時間17日)、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦(ロサンゼルス)を前に会見に応じた。

15日（同16日）の練習で大谷が屋外で打撃練習を行ったことについての質問も飛んだ。「すごく良かったよ。彼がフィールドで打つのはほとんどないからね。ケージでの打撃練習は集中しやすいし、ライナーを打つ感覚にフォーカスできる、それは理解できる。でも、時にはルーティンを変えて、フィールドで打ってボールの飛び方を目で確かめることも大事だ。そういう変化をつけたのはすごくいいことだと思う」と語り「彼の登場曲を流したりして、チーム全体が楽しんでいた。笑いもあったし、同時にしっかり練習もしていた。すごく良い時間だったと思う」と振り返った。

移籍後初めてドジャースタジアムで行った屋外フリー打撃では、32スイング中、推定飛距離150メートルの特大弾を含む14本の柵越えを放った。指揮官は「打球の軌道を見て、どんなスピンがかかっているか、どんな飛び方をしているかを確認できる。それが屋根に届くような打球なら、なおさら悪くないよ」と話した。

大谷は今ポストシーズン（PS）で34打数5安打、打率・147、2本塁打、6打点。地区シリーズ以降に限れば6試合で打率・080、0本塁打、2打点に沈む。会見では「大谷が危機感からルーティーンを変えたのか？」との質問も飛んだ。

ロバーツ監督は「間違いなくそうだと思う。ポストシーズンは“ボクシングの試合”じゃなくて“ストリートファイト”みたいなものだ。だからこそ緊迫感がある。もしこれがレギュラーシーズンで、8試合や9試合といった小さいサンプルなら、彼は多分フィールドで打撃練習をしなかったと思う。でも今はポストシーズン。自分で変化をつける必要を感じたんだろう。自らフィールドに出る選択をしたのは本当にいいことだ。状況を理解して、緊迫感を持ってプレーするという点でね」と大谷の変化に理解を示した。