Aぇ! group正門良規、草間リチャード敬太の逮捕騒動後初の公の場「当面4人で活動していきます」
【モデルプレス＝2025/10/17】Aぇ! groupの正門良規が16日、東京グローブ座にて行われた主演舞台『十二夜』（10月17日〜11月7日東京グローブ座、11月15日〜11月21日森ノ宮ピロティホール）の初日前会見＆公開ゲネプロに出席。今月4日にメンバーの草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕された件について、言及した。
【写真】正門良規、共演女優と密着
会見に登場するなり、正門は「皆さん、おはようございます。Aぇ! groupの正門良規です。この度はお足元の悪い中、皆さんお集まりいただきありがとうございます」と丁寧に挨拶。
「今グループごとでお騒がせしている中ではございますが、こうやってたくさんの方に見ていただける機会があるというのは本当に幸せなことでございます。当面Aぇ! groupは4人で活動していきますが、引き続き温かい目で見ていただけると嬉しいなと思います」と静かに呼びかけた。
メンバーの草間をめぐっては、4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを発表した。（modelpress編集部）
◆正門良規、草間リチャード敬太の逮捕騒動後初の公の場
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
