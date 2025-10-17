本郷柚巴3rd写真集より、鍛え上げた美ヒップ、新鮮なランジェリー姿、海辺での水着ショット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

本郷柚巴の3rd写真集（12月10日発売）より、先行カット第2弾が公開された。

■“ゆず史上最高ボディ”が光るカット公開

今回公開されたのは、彼女が今回の写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」が光るカットばかり。鍛え上げた美ヒップや新鮮なランジェリー姿、海辺でのセクシーな水着ショットなど、ドキドキ感満載の内容となっている。

そして夜の街並みで見せてくれた、ゆずちゃんらしい愛らしい笑顔もお届け。写真集では、他にも驚くような色っぽショットを多数披露している。

また、12月13日には都内にて写真集発売記念のお渡しイベント＆オンラインサイン会の開催が決定した。10月22日19時より受注開始予定（先着順）。詳細は、本郷柚巴3rd写真集公式アカウントで公開される。

(C)菊地泰久／講談社

■本郷柚巴 コメント