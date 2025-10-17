本郷柚巴3rd写真集より、鍛え上げた美ヒップ、新鮮なランジェリー姿、海辺での水着ショット公開
本郷柚巴の3rd写真集（12月10日発売）より、先行カット第2弾が公開された。
■“ゆず史上最高ボディ”が光るカット公開
今回公開されたのは、彼女が今回の写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」が光るカットばかり。鍛え上げた美ヒップや新鮮なランジェリー姿、海辺でのセクシーな水着ショットなど、ドキドキ感満載の内容となっている。
そして夜の街並みで見せてくれた、ゆずちゃんらしい愛らしい笑顔もお届け。写真集では、他にも驚くような色っぽショットを多数披露している。
また、12月13日には都内にて写真集発売記念のお渡しイベント＆オンラインサイン会の開催が決定した。10月22日19時より受注開始予定（先着順）。詳細は、本郷柚巴3rd写真集公式アカウントで公開される。
■本郷柚巴 コメント
3rd写真集の先行カット第2弾が公開されました！
今回のポイントは、黒いリボンがついたハーネスを組み合わせたランジェリーです。
約4年ほどグラビアのお仕事をしてきましたが、こんなにもおしゃれで大人っぽい衣装は初めてでした。
他にもドキッとするようなカットがあったり‥‥私の初めて
が詰まった先行カットになっています。
ぜひ注目してみてください！
