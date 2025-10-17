米津玄師「IRIS OUT」がまたひとつ快挙達成！2025年度リリース楽曲としてオリコン週間カラオケランキング「今年度初の1位」
あらゆる音楽ランキング・チャートで歴代記録を塗り替え、大ヒット中の米津玄師「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌 ）が、またあらたな記録を打ちだした。
10月17日公開のオリコン週間カラオケランキング（2025年10月20日付）において、「IRIS OUT」が1位を獲得。2025年度リリース楽曲として、「今年度初の1位」を記録し、快挙を達成した。
■登場3周目で初の1位に
「IRIS OUT」は、オリコン週間カラオケランキング（2025年10月6日付）で12位に初登場し、翌2025年10月13日付では3位に上昇。みるみると順位を上げ、登場3週目となる2025年10月20日付において、初の1位に輝いた。
なお、「IRIS OUT」は、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月6日付）では、「オリコン史上最高週間再生数」を記録。同ランキング（2025年10月20日付）では「史上最速での1億回再生突破」の快挙を達成するなど、数々の記録を更新中だ。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「1991」
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/