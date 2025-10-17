Aぇ！groupの正門良規（28）が16日、東京グローブ座で主演舞台「十二夜」の公開稽古を行った。東京公演はきょう17日〜来月7日まで。

メンバーの草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの疑いで4日に逮捕、活動休止を発表。6日に釈放後、メンバーが報道陣の前に立つのは初めて。公開稽古前に行われた会見冒頭で「皆さんおはようございます。Aぇ！groupの正門良規です。今グループごとでお騒がせしている中ではございますが、こうやってたくさんの方に見ていただける機会があること、幸せなことだなと思っております」とあいさつした。今後について「当面4人で活動していきますが、引き続き温かい目で見守っていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

「十二夜」はシェークスピア喜劇の最高傑作。正門は船が嵐に遭遇し、生き延びるため男装して公爵に仕える女性役を演じる。稽古期間を「たくさん本読みをしました。大人数での舞台が初めてで緊張していましたが、初日から皆さんの気合が入っており、負けられないと思って頑張りました」と振り返った。シェークスピア作品ということもあり「ちょっと難しいかなと思う方もいらっしゃると思う」としつつ、「全然そんなことないです。ただただ楽しみにぷらっと来てもらえたら」とアピールした。