お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅（33）が16日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。人気女優が高校の後輩だと明かした。

原田が登場したのは「前髪ぱっつんチェンジ」。同企画は「くすぶる芸能人を大胆イメチェン!!」として前髪をぱっつんにした新ヘアが似合うかを50人に審査してもらうというもの。

前髪ぱっつんでイメージが激変した原田。ナインティナインら出演者から笑いが起こりながらも「いいやん」という声も。岡村隆史は「迷惑系YouTuberが改心した…みたいな感じの」と独特な言い回しでコメントし、陣内智則は「カリスマ性もちょっと（出ている）」と伝えた。

また、「見届け人」ゲストとして女優・中条あやみが出演していたが、矢部浩之は「ちなみに、めちゃめちゃ登場の時に笑ってたけど」と暴露。これに原田は「高校の後輩なんですよ、中条さん。東住吉高校」と告白した。

この共通点に中条は知らなかったようで「えっ?そうなんですか?」とびっくりし、スタジオからも驚きの声があがった。岡村が「先輩がここまでやりました!」と伝えるも、中条は両手で視界をさえぎって原田の姿を直視できなかった。