timelesz松島聡（27）が16日、兵庫県南あわじ市で、道の駅うずしお「うずしおビジョン」除幕式にスペシャルゲストとして登壇した。

リニューアルオープンする同施設に設置される、全幅6メートルのデジタルサイネージ「うずしおビジョン」のシグニチャーキャラクター、「淡路うず助」を松島がデザインした。個展の開催経験があり、アート作家の一面も持つ松島だが、自身の作品と地域のコラボレーションは今回が初となる。

松島は、制作にあたり観覧船に乗って鳴門海峡を訪れ、渦潮の迫力と力強さを体感。インスピレーションを膨らませ、制作すること約半年。渦潮のような“自然の力強さ”と穏やかな潮のように“優しい人懐っこさ”を兼ねそろえた「淡路うず助」が誕生した。

トレードマークは渦巻き模様のパーカーと、くるくる回る特徴的なヘアスタイル。体の各所に“渦”モチーフをちりばめており、両手の渦模様には、手を合わせると“元気”や“勇気”を分けてもらうことができる特別な力が宿っているという。

キャラクターができ上がるまでのほぼすべての作業を、松島自らが担当。「多くの方に愛され、日本と世界を、淡路島と世界をつなぐような架け橋に、うず助がそんな存在になってくれたらうれしい」と“わが子”を送り出した。

式典では、一人で除幕のスイッチを押し「うずしおビジョン」を起動させた。大型サイネージの中で動く「淡路うず助」を見た松島は、「最初は正面からの絵しか考えなかったんです。それがアニメーションとなって、うず助が動き出して感動しました！」と大興奮。「自分が生み出したキャラクターが、淡路島を、渦潮をホームとして、これから育っていくのが楽しみです」と心待ちにした。

今後、「淡路うず助」は市のPR活動や情報発信に協力。同施設は19日にリニューアルオープンする。