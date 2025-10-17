今年デビュー10周年を迎える元NMB48本郷柚巴（ゆずは、22）。12月10日発売の3rd写真集（タイトル未定、講談社刊）から、先行カット第2弾が16日、公開された。

今回公開されたカットは、鍛え上げた美ヒップや新鮮なランジェリー姿、海辺でのセクシーな水着ショットなど、ドキドキ感満載の内容となっている。また、夜の街並みで見せた“ゆずちゃん”らしい、愛らしい笑顔も披露している。

同作は全編カナダ・バンクーバーで撮影。あらゆるグラビアを表現してきたが、新境地に挑戦。いつもの笑顔も、初めて見せる一面も、ページをめくるたび新しい彼女に会える一冊に仕上げられている。

この写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディー」を大解放し、おしゃれでセクシーなランジェリー姿、過去最高の色っぽショットにも挑戦した。性別を問わず満足できる「最高にセクシーでかわいい」永久保存版となる。

また、10年間の芸能生活や、今の思いを語る初のロングインタビューも掲載する。

▼本郷柚巴コメント

3rd写真集の先行カット第2弾が公開されました！ 今回のポイントは、黒いリボンがついたハーネスを組み合わせたランジェリーです。約4年ほどグラビアのお仕事をしてきましたが、こんなにもおしゃれで大人っぽい衣装は初めてでした。他にもドキッとするようなカットがあったり、私の初めてが詰まった先行カットになっています。ぜひ注目してみてください！