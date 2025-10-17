Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規（２８）が１６日、東京グローブ座で主演舞台「十二夜」（１７日〜１１月７日）の取材会を行い、メンバーの草間リチャード敬太（２９）が公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止となったことを謝罪した。騒動以降、メンバーが公の場に姿を見せるのは初めて。

正門は取材会冒頭、神妙な面持ちで一歩前に出て「グループ事でお騒がせしている中、たくさんの方に（本作を）見ていただけること、幸せに感じています」と深々と頭を下げて謝罪。「当面４人で活動していくことになりますが、温かい目で見守っていただければうれしいです。よろしくお願いいたします」と真摯（しんし）に呼びかけた。

同作関係者によると、草間の逮捕報道後、正門は本作の稽古などがあったが「座長として穴を開けることなく気丈に、通し稽古などに励んでいた」という。

本作はシェークスピアの傑作喜劇。女性ヴァイオラ（正門）が生き延びるために男装し、公爵に仕えることから始まる物語だ。正門は「いつかシェークスピア作品に触れたいと思っていた。そして願わくば森（新太郎）さんの演出で、この東京グローブ座で、と思っていたので３つの夢が一気にかない、ぜいたくな機会」と夢心地な表情で語った。

ゲネプロでは華麗なお姫様の姿も男装も見事に演じ分けた。正門は「所作や声色を女性に寄せるのが難しかったです。ドレスを着るのも初体験ですが、着ると自然とお姫様の動きになる」とすっかり板についている。共演の大鶴佐助（３１）も女性役を演じ「正門くんと熱いキスシーンもあります！」と予告した。