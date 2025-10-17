ｔｉｍｅｌｅｓｚの松島聡が１６日、兵庫県・南あわじ市「道の駅うずしお」リニューアルオープン竣工式にゲスト出演した。

松島は鳴門海峡の渦潮をモチーフにしたアート作品で、地域とのコラボレーションに挑戦。デジタルサイネージ「うずしおビジョン」で上映するアート作品を制作した。親しみやすく特徴的な目に、渦潮をイメージした頭がかわいい「淡路うず助」を描いた松島は「このキャラクターが未来に向けて、いろんな人につながり、生きていくとうれしいなと思いました」とほほ笑んだ。名前についても「今後近い未来に渦潮が世界遺産認定されることを願って、そういう架け橋となるようなキャラクターとして、キャッチーな名前にさせていただきました」と原画を守本憲弘南あわじ市長に手渡した。

見に来てくれた人との距離感をなるべく近いものにしたいという思いもあり、線の太さにもこだわった。「どこか優しさはあるけど、渦潮の力強さみたいなものも出したかった。かわいげもあって、人間味もあってみたいなところを重要視しました」と強調。表情がくるくる変わる遊び心もあり「喜怒哀楽で頭の渦の回転が変わったり、手からいろんなものが出たり。人が着ているようなパーカーを着ているっていうところも、親近感を出したくて服装も迷いましたし、こだわり抜いたキャラクターです」と胸を張った。

メンバーの寺西拓人からも喜びの声が寄せられたという。「お父さんのご実家が淡路島で、小さい頃からここに来ていたこともあって、『大好きなメンバーの聡ちゃんがこういうお仕事に関わってくれて、きっと先祖も喜んでいるんじゃないか』というようなうれしい言葉をいただきました」とはにかんだ。

いつかは絵本を出してみたいとアーティストとしての目標を語った松島。今後、多くの人々が訪れる道の駅に「エンタメ性を感じる新感覚の道の駅だなと思ったので、本当にいろんな世代の方に楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。