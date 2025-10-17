Aぇ! group正門良規、俳優に読み間違え＆勘違いを伝え恐縮「記事で届けばいいな」
5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が16日、東京グローブ座で上演される舞台『十二夜』初日前会見に登壇した。
【写真】笑顔が素敵！個性豊かな髪型＆ファッションで登場した正門良規
今作は、正門と舞台『ヴィンセント・イン・ブリクストン』(22年)以来2回目のタッグとなる森新太郎氏が演出。シェイクスピア喜劇の中でも最高作と言われる『十二夜』をもとに舞台化した。
船が嵐に遭遇し、双子の兄と生き別れた妹・ヴァイオラ（正門）が生き延びるために男装。公爵オーシーノ（長井短）、彼が恋する伯爵令嬢オリヴィア（大鶴佐助）ともつれた三角関係を繰り広げる。
物語の内容にちなみ“勘違い”したエピソードを聞かれると正門は「炭酸水あるじゃないですか。赤いパッケージのあれ…実はナチュラルウォーターじゃなくて普通の水だと俳優さんに教えてもらった。でもパッケージに『名水』って書いてあったんです」と回想。
だが、「なので教えたら『勘違いしてたわ〜』って言われたんですけど『商品名：水』だったんです。だから（自分が）ウソを教えてたんです。俳優さんにウソを言いふらしてしまった。それはちょっとやってしまった」と反省。「その記事で届けばいいな。書いてくださいよ、聞いたんだから」とおちゃめに呼びかけていた。
同舞台は17日から11月7日まで東京グローブ座、11月15日から21日までに大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演。会見にはこのほか阿知波悟美、峯村リエ、演出の森氏が参加した。
