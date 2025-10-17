Aぇ! group正門良規、男装した女性役で共演者と“熱いキス”「むしろワクワク」
5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が16日、東京グローブ座で上演される舞台『十二夜』初日前会見に登壇。劇中では男装で身分を隠す女性役としてチャーミングな一面を披露した。
【写真】笑顔が素敵！個性豊かな髪型＆ファッションで登場した正門良規
今作は、正門と舞台『ヴィンセント・イン・ブリクストン』(22年)以来2回目のタッグとなる森新太郎氏が演出。シェイクスピア喜劇の中でも最高作と言われる『十二夜』をもとに舞台化した。
船が嵐に遭遇し、双子の兄と生き別れた妹・ヴァイオラ（正門）が生き延びるために男装。公爵オーシーノ（長井短）、彼が恋する伯爵令嬢オリヴィア（大鶴佐助）ともつれた三角関係を繰り広げる。
女性役について「ヴァイオラというお姫様の役をいただいて、最初は何もわからないまま『楽しそうだからやります！』とお返事させていただきました。いざ始まってみると大変なことだらけで、所作や声色を女性に寄せるのが難しかったです。豪華絢爛なドレスを着るのも初めての経験ですが、コルセットがしっかりしているので、着ると自然とお姫様の動きになるんです。これは衣裳さんのおかげです！」と感謝。
また、稽古について正門は「とにかく本読みしました。最初、これだけのキャストのみなさんがいる舞台は初めて。単純に緊張したのを覚えています。初日からのギアのかかり方がすごくて、負けてられないと思ったのを覚えています」と最初から刺激を受けたそう。
そんななか「稽古場ではまーくん（正門）とのたくさんの愛を育んだ」と自信満々の大鶴は、印象に残ったこととして「まーくんとの熱いキスですかね」を挙げ、「まったく嫌がらずに受け入れてくれた」とうれしげ。正門はその際の感想を聞かれ「全然、緊張しなかったです。喜劇ですし、僕もお姫様の役なのでなんとも思わずむしろワクワクしながらやってました」と堂々としていた。
同舞台は17日から11月7日まで東京グローブ座、11月15日から21日までに大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演。会見にはこのほか阿知波悟美、峯村リエ、演出の森氏が参加した。
