“グラビアシンデレラ”本郷柚巴、衝撃の美ヒップカット「私の初めてが詰まった…」
元NMB48で“グラビアシンデレラ”の異名を持つ本郷柚巴（22）が、12月10日に3rd写真集を発売。その先行カット第2弾が解禁された。
【写真】プールで…美尻丸出しのショットを披露した本郷柚巴
本郷は2023年にNMB48を卒業後、舞台など幅広い分野で活躍。今年デビュー10周年を迎えるタイミングで、待望の最新作が届けられる。撮影地はカナダ・バンクーバー。豊かな自然を背景に、これまでにない新しい魅力を表現しているという。
今回解禁となった先行カットは、本郷が今回の写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」が光るカットばかり。鍛え上げた美ヒップや新鮮なランジェリー姿、海辺でのセクシーな水着ショットなど、ドキドキ感満載の内容となっている。また、夜の街並みでの愛らしい笑顔も解禁。 写真集では、他にも驚くような色っぽショットを多数披露している。
■本郷柚巴コメント
3rd写真集の先行カット第2弾が公開されました！今回のポイントは、黒いリボンがついたハーネスを組み合わ
せたランジェリーです。約4年ほどグラビアのお仕事をしてきましたが、こんなにもおしゃれで大人っぽい衣装は初めてでした。他にもドキッとするようなカットがあったり私の初めてが詰まった先行カットになっています。ぜひ注目してみてください！
