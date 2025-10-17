米津玄師「IRIS OUT」、カラオケ1位 2025年度リリース楽曲初の1位獲得【オリコンランキング】
「オリコン音楽ランキング」で記録ラッシュを続ける米津玄師「IRIS OUT」が、10月17日発表の最新「オリコン週間カラオケランキング」でも1位に浮上。2019年11月11日付での「Lemon」以来5年11ヶ月ぶり、さらに「2025年度リリース楽曲」【※1】として初【※2】の1位を獲得した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
直近では9月29日付からVaundy「怪獣の花唄」が3週連続1位をキープ。今年1月13日付から前週10月13日付まで同ランキング1位を獲得したのは、Vaundy「怪獣の花唄」とMrs. GREEN APPLE「ライラック」の2曲しかなく【※3】、それ以外の楽曲では、同年1月6日付のback number「クリスマスソング」以来、41週ぶりの1位となった。本作は10月6日付で12位に初登場後、翌10月13日付では3位に上昇、登場3週目となる最新10月20日付で初めて1位に浮上した。
本作は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）の主題歌。ストリーミング再生数でも高記録をマークしており、2025年10月6日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、オリコン史上最高週間再生数となる3219万9407回を記録。最新10月20日付で累積再生数は1億1619万9469回となり、オリコン史上最速の登場4週で累積再生数1億回を突破した。
【※1】初出が2025年度の作品（配信含む）
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」（集計期間：2024年12月9日〜）よりスタート
【※3】2025年1月13日付から10月13日付における各作品1位獲得期間：Vaundy「怪獣の花唄」：2025年1月13日付、6月2日付〜6月16日付、9月29日付〜10月13日付、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」：2025年1月20日付〜5月26日付、6月23日付〜9月22日付
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
直近では9月29日付からVaundy「怪獣の花唄」が3週連続1位をキープ。今年1月13日付から前週10月13日付まで同ランキング1位を獲得したのは、Vaundy「怪獣の花唄」とMrs. GREEN APPLE「ライラック」の2曲しかなく【※3】、それ以外の楽曲では、同年1月6日付のback number「クリスマスソング」以来、41週ぶりの1位となった。本作は10月6日付で12位に初登場後、翌10月13日付では3位に上昇、登場3週目となる最新10月20日付で初めて1位に浮上した。
【※1】初出が2025年度の作品（配信含む）
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」（集計期間：2024年12月9日〜）よりスタート
【※3】2025年1月13日付から10月13日付における各作品1位獲得期間：Vaundy「怪獣の花唄」：2025年1月13日付、6月2日付〜6月16日付、9月29日付〜10月13日付、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」：2025年1月20日付〜5月26日付、6月23日付〜9月22日付
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月20日付：集計期間:2025年10月6日〜12日）＞