Aぇ! groupの正門良規さんが、同グループのメンバーである草間リチャード敬太さんの騒動後、初の公の場に登場し、コメントしました。



正門さんは、明日から開幕する自身が主演を務める舞台『十二夜』の初日前会見に、他のキャストともに衣装で登場。

会見の冒頭、正門さんは‟Aぇ! groupの正門良規です。この度はお足元の悪い中、お集まりいただきありがとうございます”と話し始めると、‟今、グループごとでお騒がせしている中ですが、こうやって沢山の方に観てもらえる機会が幸せだと思っています”と感謝。









続けて、‟当面、「Aぇ! group」は4人で活動していきますが、温かい目で見守っていただければと思います。どうぞ本日よろしくお願いいたします”と呼びかけました。



「Aぇ!group」のメンバー、草間リチャード敬太さんは、１０月４日に公然わいせつの疑いで、警視庁に逮捕されましたが、その後、釈放されました。また、４日に所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が、草間さんの活動休止を発表していました。







【担当：芸能情報ステーション】