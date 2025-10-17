Aぇ! group正門良規、4人での活動「あたたかい目で見守って」 リチャード騒動後初の報道陣前で言及
5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が16日、東京グローブ座で上演される舞台『十二夜』初日前会見に登壇。メンバーの草間リチャード敬太が逮捕、その後釈放されたことを受け、会見前に言及した。
【写真】笑顔が素敵！個性豊かな髪型＆ファッションで登場した正門良規
冒頭、正門は「おはようございます。Aぇ! groupの正門良規です」とあいさつ。「今、グループごとでお騒がせしているなかではありますが、こうしてたくさんの人に観ていただける機会があることを幸せに思っています」と心境を明かし、「当面Aぇ! groupは4人での活動とはなりますが、引き続き、あたたかい目で見守っていただければと思います」と改めて呼びかけた。
草間は4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け、所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表していた。
今作は、正門と舞台『ヴィンセント・イン・ブリクストン』（22年)以来の2回目のタッグとなる森新太郎氏が演出。シェイクスピア喜劇の中でも最高作と言われる『十二夜』をもとに、船が嵐に遭遇し、双子の兄と生き別れた妹・ヴァイオラ（正門）が生き延びるために男装。公爵、彼が恋する伯爵令嬢オリヴィアともつれた三角関係を繰り広げる。
正門は「舞台がだいすきといろんな媒体で言われせていただいているのですが、いつかシェイクスピアを作品に出れたら、できることなら森さんの演出で、この会場でやりたいと思っていた3つの夢が叶った自分にとってぜいたくな舞台」としみじみ。「せっかくの喜劇なのでなにも考えずに笑いにきてくれたら。気軽な気持ちで、ただただ楽しみにふらっときてもらえたら」と呼びかけていた。
同舞台は17日から11月7日まで東京グローブ座、11月15日から21日までに大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演。
