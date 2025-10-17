結成10周年のM!LK、「写真集」1位 大人になった5人の魅力が詰まった一冊【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの最新写真集『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜』が、10月17日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間2.8万部を売り上げ、2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では1位を獲得した。
【写真】10周年フォトブックを披露するM!LK ソロショットも
M!LKは、スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智（崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組のダンスボーカルグループ。結成10周年を記念した本作は、本人たちの希望で、首都パリを中心にフランスで撮影。大人になった5人の魅力が詰まった一冊になっている。
『イイじゃん』などを収録した今年3月発売のアルバム『M!X』は、「オリコン週間合算アルバムランキング」で、自身初の1位を獲得した（2025年3月17日付）。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年10月20日付：集計期間：2025年10月6日〜12日＞
